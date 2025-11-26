TP.HCM kiểm tra dự án bất động sản tăng giá bất thường

Kiểm tra các dự án bất động sản tăng giá bất thường

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến chủ đầu tư, sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, TP.HCM đặc biệt chú trọng kiểm tra pháp lý, điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh và mức độ công khai thông tin của các dự án bất động sản có dấu hiệu tăng giá bất thường thời gian qua, không để phát sinh tình trạng trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng được yêu cầu công khai minh bạch thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bao gồm dự án đủ điều kiện mở bán, tiến độ xây dựng, pháp lý, nhất là các dự án nhà ở xã hội.

Để tăng nguồn cung và giảm giá nhà ở, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ nhân sự để tránh ùn tắc hồ sơ đất đai, quy hoạch, xây dựng và đầu tư.

Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội và phối hợp Bộ Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường.

Theo UBND TP.HCM, bộ máy chính quyền hai cấp đã ổn định, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các giải pháp và yêu cầu người đứng đầu từng cơ quan chịu trách nhiệm nếu chậm trễ thủ tục hoặc kéo dài vướng mắc pháp lý dự án.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, sở đã phối hợp UBND cấp xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện 13.930 lượt kiểm tra. Qua đó, ghi nhận 130 trường hợp vi phạm, bao gồm 45 trường hợp sai phép, 46 trường hợp không phép và 39 trường hợp vi phạm khác.

Đối với các trường hợp trên, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành 52 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu số tiền tương đương 5,77 tỷ đồng. Đồng thời, sở đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành 5 quyết định xử phạt với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Đề nghị UBND cấp xã, phường xử lý 87 trường hợp.

Quyết liệt gỡ vướng cho đường sắt đô thị

Trong diễn biến khác, UBND TP.HCM cũng đã có Quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết 188/2025/QH15 của Quốc hội. Đây là nghị quyết thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM.

Quyết định ủy quyền áp dụng đối với các dự án thuộc danh mục kèm theo Nghị quyết 188/2025/QH15, với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và điều chỉnh dự án đường sắt đô thị, bao gồm dự án theo mô hình TOD, theo trình tự thủ tục như dự án nhóm A của địa phương; Quyết định phân chia dự án thành dự án thành phần hoặc tiểu dự án mà không phải áp dụng quy định phân chia dự án theo pháp luật xây dựng; Gia hạn thời gian thực hiện dự án khi không làm tăng tổng mức đầu tư mà không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án;

Quyết định các công trình đường sắt đô thị (ga, cầu, nút giao...) không phải thi tuyển phương án kiến trúc; Áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, thi công, EPC, chìa khóa trao tay và lựa chọn nhà đầu tư, theo quy định pháp luật về đấu thầu; Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập; việc lập và quyết định đầu tư thực hiện theo pháp luật về đầu tư công;

Lựa chọn và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các tuyến đường sắt đô thị sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường tùy đối tượng dự án trước khi vận hành thử nghiệm; Quyết định hoặc đề nghị tỉnh liên quan quyết định các vấn đề về thu hồi đất, bồi thường, bố trí bãi đổ chất thải rắn xây dựng, cũng như việc tổ chức sử dụng tầng đất mặt của đất lúa phục vụ dự án.

Việc ủy quyền này được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện tăng tốc triển khai các tuyến đường sắt đô thị – một trong những hạ tầng chiến lược của TP.HCM.