Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM 'lệnh' cấm xây nhà ở riêng lẻ thấp tầng trong khu TOD

01-09-2025 - 20:20 PM | Bất động sản

Trong khu vực TOD của TPHCM không xây dựng mới dự án nhà ở với loại hình công trình nhà ở riêng lẻ thấp tầng. Hệ số sử dụng đất được phép điều chỉnh tăng tối đa không quá 1,5 lần so với quy định nhằm khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất.

HĐND TPHCM vừa thông qua nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD, với quy định không cho xây dựng mới dự án nhà ở riêng lẻ thấp tầng trong khu vực này.

Theo nghị quyết, ranh giới khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận được xác định đến tận ranh các thửa đất nằm trong phạm vi bán kính 1.000 m tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot.

Trong khu vực TOD không xây dựng mới dự án nhà ở với loại hình công trình nhà ở riêng lẻ thấp tầng. Hệ số sử dụng đất được phép điều chỉnh tăng tối đa không quá 1,5 lần so với quy định nhằm khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất. Khu vực TOD cũng được quy hoạch có chức năng sử dụng đất hỗn hợp, bao gồm nhà ở - kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng và các dịch vụ công cộng.

TPHCM 'lệnh' cấm xây nhà ở riêng lẻ thấp tầng trong khu TOD- Ảnh 1.

HĐND TPHCM vừa thông qua nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD.

Nghị quyết cũng nêu rõ, phát triển đô thị và giao thông thông minh, xanh, linh hoạt. Thúc đẩy các hoạt động thương mại sáng tạo đổi mới, dịch vụ đa dạng và không gây ô nhiễm trong khu vực TOD. Phần diện tích sử dụng làm công viên, cây xanh trên tầng mái của công trình xây dựng được tính vào chỉ tiêu công viên, cây xanh công cộng với tỷ lệ quy đổi là 2 m2 diện tích tầng mái công trình làm công viên, cây xanh tương đương 1 m2 diện tích đất công viên, cây xanh...

Trước đó, UBND TPHCM có quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phát triển 11 đô thị nén theo mô hình TOD dọc tuyến metro số 1, metro số 2 và tuyến Vành đai 3 theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

TPHCM xác định 2 giai đoạn triển khai TOD. Trong đó, giai đoạn 2024 - 2025 sẽ thí điểm 9 vị trí xung quanh tuyến metro số 1, số 2 và đường Vành đai 3. Cụ thể, metro số 1 gồm khu vực quanh ga Phước Long (khu Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ), diện tích hơn 160 ha. Metro số 2 có 3 vị trí gồm ô phố I/82a, Tây Thạnh (26,65 ha); Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao Tân Bình (5,1 ha); khu C30 gần ga Lê Thị Riêng (40,9 ha).

Đường Vành đai 3 gồm các khu đất lớn như Nông trường Dừa (152,6 ha) và khu đất Long Bình (29 ha) ở TP Thủ Đức cũ. Khu số 8 rộng 198,4 ha ở Tân Hiệp, khu số 6 rộng 389,3 ha tại Xuân Thới Thượng và khu 104,9 ha ở Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).

Giai đoạn 2026 - 2028, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các khu vực TOD bổ sung, đặc biệt tại hai vị trí là khu 290, 2 ha tại xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn cũ) dọc tuyến Vành đai 3 và khu vực xung quanh ga Tân Kiên, huyện Bình Chánh cũ (314 ha) thuộc metro số 3 nối dài và tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc

Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc Nổi bật

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới Nổi bật

Công trình nào được miễn giấy phép xây dựng?

Công trình nào được miễn giấy phép xây dựng?

20:19 , 01/09/2025
ROX Group và khát vọng đồng hành cùng dân tộc

ROX Group và khát vọng đồng hành cùng dân tộc

13:30 , 01/09/2025
Giấy xác nhận điều kiện về nhà ở có thời hạn không?

Giấy xác nhận điều kiện về nhà ở có thời hạn không?

08:06 , 01/09/2025
Thẩm quyền xác nhận điều kiện về nhà ở khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Thẩm quyền xác nhận điều kiện về nhà ở khi thực hiện chính quyền 2 cấp

08:06 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên