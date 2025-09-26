Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM sẽ có thêm gần 1.100 ha đất làm dự án bất động sản

26-09-2025 - 07:37 AM | Bất động sản

74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha được Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TPHCM thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa trình UBND TPHCM về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Theo đó, 74 khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha, trong đó diện tích đất ở 531 ha, gồm đất ở hiện hữu (8,21 ha) và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở khoảng 523 ha, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 42 ha, không có chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

TPHCM sẽ có thêm gần 1.100 ha đất làm dự án bất động sản- Ảnh 1.

TPHCM sẽ có thêm 74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha để làm nhà ở.

Trong đó, khu vực TPHCM cũ có 15 khu đất với tổng diện tích khoảng 70 ha, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 59 khu đất với tổng diện tích đất hơn 1.009 ha.

Các khu đất được xem xét thực hiện thí điểm căn cứ vào các tiêu chí như phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tổng diện tích các khu đất, thửa đất ở trong các dự án thí điểm (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Đối với khu đất còn lại mà các tổ chức đã đăng ký thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức xem xét đánh giá đợt tiếp theo (đợt 2) trong tháng 10/2025.

Tháng 6/2025, HĐND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành nghị quyết thông qua danh mục 201 khu đất với diện tích 983 ha, dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2025 của Quốc hội.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2 Nổi bật

Chủ tịch Bamboo Airways: Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng

Chủ tịch Bamboo Airways: Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng Nổi bật

Vì sao giá căn hộ chung cư tăng không ngừng?

Vì sao giá căn hộ chung cư tăng không ngừng?

07:36 , 26/09/2025
Hàng triệu người dân Bắc Ninh sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Hàng triệu người dân Bắc Ninh sẽ vui mừng khi biết thông tin này

07:05 , 26/09/2025
Vì sao khu compound cao cấp luôn là tâm điểm thu hút giới đầu tư?

Vì sao khu compound cao cấp luôn là tâm điểm thu hút giới đầu tư?

19:30 , 25/09/2025
Đất Xanh Miền Trung không còn là công ty con thuộc Regal Group

Đất Xanh Miền Trung không còn là công ty con thuộc Regal Group

19:30 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên