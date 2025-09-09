TPHCM sẽ đấu giá 'đất vàng' ở Thủ Thiêm

Tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM cho biết, các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để triển khai đấu giá ba lô đất số 1.2; 1.3 và 3.5 cùng 3.790 căn hộ chung cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các khu đất này được đánh giá là “đất vàng” hiếm có, có thể mang lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách. Thành phố đặt mục tiêu không chỉ đấu giá thành công mà còn đảm bảo tiến độ và tính minh bạch trong toàn bộ quy trình.

3 lô "đất vàng" sẽ đưa vào đấu giá tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ảnh: PLO)

Song song đó, Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ rà soát, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu, tập trung tham mưu các chính sách hỗ trợ, trong đó có việc công bố tiếp tục miễn phí xây dựng đối với nhà liên kế và các dự án đã có trong kế hoạch 1/500. Bên cạnh nguồn thu trực tiếp từ đất, thành phố còn phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo quyết định của Thủ tướng, nhằm cân bằng lợi ích giữa phát triển kinh tế và an sinh đô thị.

Bên cạnh đó TPHCM đang triển khai đồng thời hai quy hoạch lớn là quy hoạch chung TPHCM và các quy hoạch chung đô thị. Đây là nền tảng quan trọng để định hướng sử dụng đất dài hạn. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, tạo cơ sở pháp lý để thành phố triển khai các dự án hạ tầng, nhà ở và dịch vụ công.

Trong lĩnh vực nhà ở, ngoài mục tiêu thương mại, TPHCM đặt trọng tâm vào phát triển nhà ở xã hội, nhà cho công nhân và người thu nhập thấp. Đây được xem là yếu tố đảm bảo tính bền vững trong quá trình đô thị hóa và là thước đo quan trọng cho phát triển bao trùm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, TP.HCM thu ngân sách đạt hơn 524.000 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ đất tăng gần 4 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch được Chính phủ giao, gây áp lực lớn cho những tháng cuối năm cho thành phố.