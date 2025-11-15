TP.HCM: Thu gần 70.000 tỷ đồng trong 10 tháng từ xác định giá đất

Ảnh minh họa

Báo cáo về nguồn thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở NN&MT TP.HCM cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2025, đơn vị này đã tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP 65 hồ sơ dự án, với tổng số thu dự kiến 64.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2025, tổng giá trị phê duyệt đạt 69.617 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách địa phương, giúp TP.HCM duy trì đà tăng trưởng tài chính ổn định.

Trong đó, tại khu vực trung tâm TP.HCM (phần TP cũ), 12 dự án được duyệt đã mang lại hơn 58.000 tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn đóng góp đáng kể cho ngân sách, như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (27.317 tỷ đồng), Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (16.190 tỷ đồng) và Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm (5.300 tỷ đồng).

Tại khu vực Bình Dương (cũ), Sở NN&MT TP.HCM đã thẩm định và trình 46 dự án, tổng số thu đạt 7.485 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu đô thị mở rộng và vùng ven phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), 7 dự án được phê duyệt với tổng số thu 4.116 tỷ đồng, phần lớn là các dự án du lịch, cảng biển và logistics.

Ngoài ra, TP.HCM còn xử lý dứt điểm 84 hồ sơ giao đất và chuyển mục đích sử dụng tồn đọng hơn 10 năm, mở đường cho việc triển khai 84.000 căn hộ, tạo thêm chỗ ở cho hơn 300.000 người dân.

Cũng theo Sở NN&MT TP.HCM, tổng thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường của TP đạt gần 75.200 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ đó, nguồn thu ngân sách chung của thành phố đạt hơn 652.500 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ và chiếm trên 97% dự toán Trung ương giao (TP.HCM sau sáp nhập đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 700.000 tỷ đồng).