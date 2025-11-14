Sắp có cơ chế đặc biệt xử lý vướng mắc phát triển nhà ở xã hội

Bộ Tư pháp vừa họp Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú khẳng định, dù đã có Nghị quyết 201 về nhà ở xã hội, nhưng thực tiễn phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cần có sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để giải quyết. Do đó, việc ban hành một Nghị quyết mới theo cơ chế Nghị quyết 206 để xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật là cần thiết, phạm vi điều chỉnh Nghị quyết mới cần tuân thủ nguyên tắc "chỉ tập trung vào những nội dung thực sự khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội", chứ không bao gồm các vấn đề thuộc về chỉ đạo, điều hành thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng.

Ông Lê Hoàng Châu phát biểu.

Đóng góp ý kiến thẩm định, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu nhấn mạnh, quy hoạch 1/500 là vấn đề bắt buộc. Không thể có một công trình xây dựng nào mà không có quy hoạch 1/500, trừ các công trình đơn lẻ có thiết kế mẫu.

Về việc bổ sung và hoàn thiện quy hoạch, dự thảo có nêu trường hợp “chưa có quy hoạch”. Ông Châu đề nghị làm rõ ở đây không phải là bỏ qua quy hoạch. Thay vào đó, quy trình sẽ là rà soát lại, báo cáo UBND cấp tỉnh để quyết định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan. Sau đó, ở phần chỉ đạo điều hành, cần giao cho địa phương nhiệm vụ “khẩn trương cập nhật và quy hoạch tổng thể khu vực đó để đảm bảo tính đồng bộ”.

Với việc tính tiền sử dụng đất cho 20% diện tích thương mại, ông Châu cho rằng việc áp dụng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất là chưa phù hợp. Cần làm rõ “hệ số” ở đây là hệ số riêng, không phải hệ số K1 thông thường, vì nếu áp dụng hệ số K1, tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải đóng sẽ cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Riêng các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia trong dự thảo Nghị quyết, ông Châu thấy hợp lý, cần khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực.

Trong khi đó, đại Bộ Nông nghiệp và Môi trường lại nhất trí với đề xuất cách tính tiền sử dụng đất. Theo đó, việc tính tiền sử dụng đất sẽ dựa trên “bảng giá đất và hệ số điều chỉnh”. Việc giữ tiêu chí “hệ số điều chỉnh” là cần thiết và phù hợp.

“Dù có ý kiến cho rằng quy định này có thể bị trùng lặp khi Luật Đất đai mới có hiệu lực, nhưng đây là quy định đã được thống nhất và cần được giữ lại trong dự thảo để đảm bảo tính đầy đủ trong thời điểm hiện tại”, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói.