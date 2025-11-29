Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng hạn, tránh mọi hành vi gây cản trở thi công, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm

TPHCM chỉ đạo các chủ đầu tư "siết lại kỷ luật công trường", rà soát toàn bộ hiện trạng và xác định rõ những nút thắt đang cản tiến độ ở các dự án hạ tầng then chốt, đặc biệt là cao tốc và đường sắt đô thị. Yêu cầu này được nêu trong văn bản vừa ban hành nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều tuyến cao tốc, metro- Ảnh 1.

Dự án thành phần 1, đường Vành đai 3, TPHCM được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Theo đó, hàng loạt dự án lớn phải tăng tốc, gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1, thành phần 3), Vành đai 3 TPHCM (thành phần 1), cao tốc TPHCM – Mộc Bài (đoạn qua địa phận TPHCM), cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Vành đai 4 TPHCM cùng các tuyến đường sắt đô thị.

UBND TPHCM yêu cầu từng chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; rà soát khó khăn thực tế và xử lý ngay các điểm nghẽn. Công tác giải ngân phải được triển khai song song với thi công, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào cuối năm khiến tiến độ tổng thể bị ảnh hưởng.

Thành phố cũng quán triệt tinh thần thi đua "100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", yêu cầu tuân thủ nghiêm kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để duy trì thi công 3 ca, 4 kíp, phấn đấu nâng thêm 15%-20% khối lượng so với kế hoạch, hướng tới mục tiêu chung đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc.

Ngoài yêu cầu tăng cường nhân lực và thiết bị, TPHCM nhấn mạnh việc tổ chức thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Vật tư, vật liệu và nguồn lực tài chính cần được chuẩn bị đầy đủ để kịp bù phần tiến độ bị chậm trong các tháng đầu năm.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãnh đạo UBND các phường, xã nơi dự án đi qua được giao trách nhiệm giải quyết dứt điểm từng trường hợp theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Thành phố yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng đúng hạn, tránh mọi hành vi gây cản trở thi công, nhằm bảo đảm tiến độ chung của các dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo Ngọc Quý

Người Lao Động

