Trả tiền 2 cốc nước ép ở Việt Nam, khách Tây thốt lên: "Ở quê tôi số tiền này còn không đủ mua cái cốc"

06-09-2025 - 07:15 AM | Lifestyle

Không chỉ danh lam thắng cảnh hay món ăn nổi tiếng, đôi khi chính những điều giản dị đời thường như một cốc nước ép cũng khiến du khách nước ngoài phải ngạc nhiên và “đổ gục” trước Việt Nam.

Nhắc đến du lịch Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển xanh mướt trải dài, những dãy núi hùng vĩ, những đô thị cổ kính như Hội An hay Hà Nội 36 phố phường. Nhưng với không ít du khách, ấn tượng sâu đậm nhất đôi khi lại chẳng nằm ở những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà đến từ những trải nghiệm rất đời thường - như một bữa ăn vỉa hè, một ly cà phê nhỏ xinh hay đơn giản là… một cốc nước ép trái cây.

Mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ trải nghiệm thú vị khi ghé một quán nước ép ở Việt Nam. Sau khi gọi 2 cốc, anh chuẩn bị tinh thần trả số tiền "không hề nhỏ" như ở quê nhà. Nhưng khi hỏi, chủ quán chỉ nhẹ nhàng báo giá: 50.000 đồng cho cả hai cốc. Anh liền chuyển khoản, không quên nở nụ cười ngạc nhiên.

Thứ khiến anh bất ngờ không phải cách phục vụ, mà chính là mức giá. Vị khách hào hứng kể lại: "Hai cốc nước ép siêu ngon ở Việt Nam. Ở quê tôi số tiền này còn không đủ mua một cái cốc".

Lời nhận xét vừa dí dỏm, vừa thật lòng cho thấy sự chênh lệch lớn về giá cả, đồng thời cũng phản ánh một nét đáng yêu trong trải nghiệm của du khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Không chỉ rẻ, nước ép ở Việt Nam còn gây thương nhớ bởi sự đa dạng và tươi ngon từ nguồn nguyên liệu. Là đất nước nhiệt đới, Việt Nam sở hữu hàng trăm loại trái cây đặc sản, mùa nào thức nấy. Ở miền Nam, những ly nước ép cam, dứa, xoài, cóc, dừa… luôn ngọt lành và mát lạnh, thích hợp giải nhiệt dưới trời nắng. Miền Bắc vào mùa lại có vải thiều, nhãn, bưởi hay ổi hồng giòn. Tất cả đều có thể trở thành những cốc nước ép đủ màu sắc, hương vị phong phú mà giá thì vẫn "hạt dẻ" đến khó tin.

Với nhiều du khách nước ngoài, việc ngồi ở một quán nhỏ ven đường, gọi một ly nước ép vừa ép xong, vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng người qua lại, đã là một trải nghiệm văn hóa. Nó khác xa sự vội vã trong những quán cà phê đắt đỏ ở trời Tây, nơi đôi khi một cốc nước trái cây công nghiệp có giá bằng cả một bữa ăn ở Việt Nam.

Có thể nói, chính sự mộc mạc và gần gũi ấy đã làm nên nét duyên thầm của du lịch Việt Nam. Bởi đôi khi, không cần những trải nghiệm sang trọng hay cầu kỳ, chỉ một cốc nước ép mát lạnh giá 25.000 đồng cũng đủ khiến du khách cảm thấy nơi đây thật đáng nhớ và muốn quay trở lại nhiều lần nữa.

Theo Châu Anh

