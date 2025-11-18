Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trải nghiệm bay vé Business và SkyBoss của Vietjet với mức giá ưu đãi chỉ từ 1,8 triệu đồng

18-11-2025 - 13:30 PM | Lifestyle

Trải nghiệm bay vé Business và SkyBoss của Vietjet với mức giá ưu đãi chỉ từ 1,8 triệu đồng

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho hai hạng vé Business và SkyBoss trên các đường bay phủ khắp Việt Nam, với mức giá trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), áp dụng cho các chuyến bay từ nay đến hết 31/01/2026.

Với mức giá chỉ từ 1,8 triệu đồng, hạng vé SkyBoss mang đến loạt tiện ích 5 trong 1 hấp dẫn xuyên suốt trải nghiệm bay từ mặt đất đến trên chuyến bay như phòng chờ sang trọng, hành lý xách tay lên đến 10kg (*), hành lý ký gửi đến 30kg (*), ẩm thực đa dạng trên tàu bay cùng chỗ ngồi da êm ái và rộng rãi.

Hành khách bay cùng hạng vé Thương gia - Business của Vietjet tận hưởng ưu đãi lớn trên các chặng bay khắp Việt Nam với giá chỉ từ 2,5 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí). Hành khách Business sẽ hưởng đặc quyền ưu tiên xuyên suốt hành trình bay với 18kg hành lý xách tay (*) và 40kg hành lý ký gửi (*).

Trải nghiệm bay vé Business và SkyBoss của Vietjet với mức giá ưu đãi chỉ từ 1,8 triệu đồng- Ảnh 1.

Đặc biệt, hành khách Business còn được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới, đánh thức giác quan bằng tiệc ẩm thực xanh phong phú, các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng như Phở Thìn, Bún Bò Huế, Bánh mì Việt Nam, Gà sốt Gravy, cá Basa nướng bơ, Cơm Cari gà, cá, bánh Paratha, tận hưởng trọn vẹn đại tiệc ẩm thực trên mây cùng rượu vang, trà, café, cocktail… trong khoang riêng sang trọng với ghế nằm phẳng trên tàu bay thân rộng A330 hiện đại.

Trải nghiệm bay vé Business và SkyBoss của Vietjet với mức giá ưu đãi chỉ từ 1,8 triệu đồng- Ảnh 2.

Cùng Vietjet khám phá khắp mọi miền Việt Nam trong mùa lễ hội với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Từ không khí se lạnh cuối năm ở Hà Nội, đến những bãi biển cát trắng ngập nắng ấm của Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang… cùng nhiều điểm đến thú vị khác khắp mọi miền đất nước Việt Nam, tất cả đã sẵn sàng chào đón bạn dịp cuối năm. Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm… cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

Bay đẳng cấp Boss, giá chỉ Eco, Vietjet thôi!

(*) Áp dụng tùy nhóm đường bay

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đỗ Quang Vinh chơi môn mới

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới Nổi bật

Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê

Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê Nổi bật

Hòa Minzy phản hồi về chuyện lên xe hoa

Hòa Minzy phản hồi về chuyện lên xe hoa

13:44 , 18/11/2025
5 vị trí trong nhà càng để trống càng hút tiền tài, người giàu đều làm giống nhau

5 vị trí trong nhà càng để trống càng hút tiền tài, người giàu đều làm giống nhau

12:38 , 18/11/2025
Giảng viên Học viện Kinh tế đối ngoại đẹp tựa nam thần, hát hay như ca sĩ, xem 100 lần vẫn chưa thấy đủ

Giảng viên Học viện Kinh tế đối ngoại đẹp tựa nam thần, hát hay như ca sĩ, xem 100 lần vẫn chưa thấy đủ

12:30 , 18/11/2025
Vợ chồng nghệ sĩ 9x tự thiết kế mái ấm như hang động, thô mộc, nguyên sơ: Nhà là nơi để được bao bọc và bình yên

Vợ chồng nghệ sĩ 9x tự thiết kế mái ấm như hang động, thô mộc, nguyên sơ: Nhà là nơi để được bao bọc và bình yên

11:59 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên