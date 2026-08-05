Trải nghiệm quốc tế giúp sinh viên Đại học Thành Đô bứt phá hội nhập

Học tập không biên giới

Nếu trước đây, nhắc đến trải nghiệm quốc tế, nhiều người thường nghĩ ngay đến các chương trình du học dài hạn với chi phí lớn, thì nay bức tranh đã khác. Tại Trường Đại học Thành Đô, sinh viên được tiếp cận môi trường quốc tế từ sớm, thông qua các hoạt động giao lưu học thuật, trao đổi văn hóa, học kỳ ngắn hạn, trại hè quốc tế hay thực tập ở nước ngoài. Điều đáng nói là những cơ hội ấy không còn dành riêng cho số ít sinh viên xuất sắc hay những người có điều kiện kinh tế vượt trội, mà đang dần trở thành một phần trong chiến lược đào tạo của Nhà trường .

Doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi người lao động có khả năng thích ứng nhanh, tư duy mở, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và bản lĩnh làm việc trong môi trường toàn cầu. Vì vậy, những chương trình giao lưu quốc tế không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm, mà còn là sự "đầu tư sớm" cho tương lai nghề nghiệp của sinh viên.

Hiểu được điều đó, Trường Đại học Thành Đô đầu tư mạnh mẽ và mở rộng mạng lưới hoạt động giao lưu quốc tế dành cho sinh viên. Điểm đáng chú ý là nhà trường không chỉ dừng ở việc ký kết hợp tác, mà đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình có tính thực tiễn, trải rộng từ giao lưu học thuật, văn hóa đến định hướng nghề nghiệp và thực tập quốc tế.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình Academic Exchange & Cultural Understanding với sự tham gia của sinh viên đến từ CEGEP Limoilou (Québec, Canada). Sinh viên hai bên cùng tham gia workshop học thuật, thảo luận chuyên môn, làm việc nhóm, thuyết trình bằng tiếng Anh, giao lưu văn hóa và tham quan cơ sở đào tạo. Những hoạt động như vậy tạo ra một không gian học tập mở, nơi sinh viên Việt Nam có cơ hội trực tiếp đối thoại với bạn bè quốc tế, rèn khả năng diễn đạt, phản biện và hợp tác trong môi trường đa quốc gia.

Sinh viên tích cực tham gia thảo luận về đời sống học thuật và trải nghiệm sinh viên trong một môi trường học tập quốc tế hấp dẫn

Các chương trình giao lưu sinh viên Thành Đô với sinh viên Lào, Indonesia lại cho thấy sức mạnh của kết nối văn hóa trong giáo dục đại học. Những buổi giao lưu học thuật trải nghiệm văn hóa truyền thống, giữa sinh viên hai nước không chỉ tạo không khí gần gũi, mà còn góp phần bồi đắp tình hữu nghị, sự tôn trọng khác biệt và tinh thần cởi mở.

Với những sinh viên yêu thích ngôn ngữ và muốn khám phá môi trường học tập tại Trung Quốc, các chương trình trại hè quốc tế và giao lưu ngôn ngữ với Đại học Hoàng Hải Thanh Đảo mở ra một trải nghiệm đáng giá. Không chỉ học tiếng Trung trong bối cảnh thực tế, sinh viên còn được tìm hiểu văn hóa bản địa và quan sát đời sống đại học ở một quốc gia có nền giáo dục phát triển.

Đoàn công tác Trường Đại học Thành Đô tham quan cơ sở vật chất và không gian học tập tại Đại học Hoàng Hải Thanh Đảo - Trung Quốc

Bên cạnh đó, Trường Đại học Thành Đô còn phát triển các chương trình hợp tác với Đại học Y Dược Sơn Đông dành cho sinh viên khối ngành sức khỏe, đặc biệt là ngành Dược. Ở hướng kết nối nghề nghiệp, trường hợp tác với Well Group (Nhật Bản) mang đến cho sinh viên, nhất là sinh viên ngành Điều dưỡng, những cơ hội thực tập, định hướng việc làm và chuẩn bị kỹ năng để làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhà trường cũng mở rộng hợp tác với Catholic Kwandong University (Hàn Quốc), hướng tới các chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và nghiên cứu khoa học. Những kết nối như vậy không chỉ làm dày thêm mạng lưới đối tác quốc tế, mà còn tạo thêm lựa chọn cho sinh viên muốn học tập, trải nghiệm hoặc tiếp tục phát triển ở môi trường nước ngoài.

Ký kết hợp tác thúc đẩy trao đổi quốc tế giữa Trường Đại học Thành Đô và Trường Đại học Catholic Kwandong (Hàn Quốc)

Học cách đứng trong một thế giới đang không ngừng "cập nhật"

Điểm chung của các hoạt động giao lưu quốc tế tại Trường Đại học Thành Đô là tính đa dạng và tính ứng dụng. Sinh viên không chỉ tham gia mà còn được trải nghiệm tình huống học thuật và nghề nghiệp cụ thể: thuyết trình, làm việc nhóm, nghiên cứu, trải nghiệm doanh nghiệp, giao lưu ngôn ngữ, tham quan thực tế. Nói cách khác, quốc tế hóa ở đây không nằm trên giấy, mà đi vào đời sống sinh viên bằng những hoạt động có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận được.

Trường Đại học Thành Đô mở rộng cơ hội học tập và trải nghiệm quốc tế cho sinh viên

Trường Đại học Thành Đô đang chủ động mở rộng cánh cửa giao lưu quốc tế cho sinh viên, trao cho người học một cách nhìn khác về thế giới, một cơ hội để trưởng thành sớm hơn và một hành trang để bước vào tương lai với tâm thế của người sẵn sàng hội nhập. Với sinh viên, đó là cơ hội để không chỉ học một nghề, mà còn học cách sống và làm việc trong một thế giới không còn biên giới.

Năm 2026, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh 14 ngành đại học chính quy với 4 phương thức xét tuyển linh hoạt. Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin ngành học, học phí, học bổng, ký túc xá và đăng ký tư vấn qua các kênh chính thức của nhà trường.

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