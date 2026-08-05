5 thói quen ăn tối tưởng vô hại nhưng "âm thầm" ảnh hưởng đến sức khỏe, cái số 1 nhiều người vẫn mắc

Ăn quá nhanh, bỏ qua rau xanh, hâm nóng thức ăn bằng hộp nhựa trong lò vi sóng… đều là những thói quen phổ biến trong bữa tối nhưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu kéo dài.

Buổi tối là thời điểm cơ thể giảm dần mức độ hoạt động và chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn tối vừa phải, cân bằng và dễ tiêu hóa để hỗ trợ giấc ngủ cũng như giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tình duy trì những thói quen ăn uống không lành mạnh, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ.

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Ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh không chỉ khiến hệ tiêu hóa làm việc vất vả mà còn làm não bộ không kịp nhận tín hiệu no, khiến bạn dễ ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị khoa học của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy người ăn nhanh có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn. Đây là nhóm rối loạn bao gồm tăng huyết áp, đường huyết cao, rối loạn mỡ máu và béo bụng những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.

Bên cạnh đó, việc nhai quá nhanh còn làm giảm hiệu quả tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất từ thực phẩm.

Không uống nước trước bữa tối

Cơ thể thiếu nước không chỉ gây đau đầu, mệt mỏi, táo bón mà còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và tiêu hóa. Theo nhiều nghiên cứu, uống một cốc nước trước bữa ăn có thể giúp tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Duy trì cân nặng hợp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và nhiều bệnh lý mạn tính khác.

Hâm nóng thức ăn bằng hộp nhựa trong lò vi sóng

Không phải loại hộp nhựa nào cũng an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, một số loại nhựa có thể giải phóng các hóa chất như BPA hoặc phthalates vào thực phẩm, đặc biệt là những món chứa nhiều dầu mỡ.

Các chất này được cho là có khả năng gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến hoạt động của hormone và có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Để an toàn hơn, nên sử dụng hộp thủy tinh hoặc hộp chuyên dụng có ký hiệu an toàn cho lò vi sóng.

Bỏ qua rau xanh và trái cây trong bữa tối

Rau xanh và trái cây cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất cùng nhiều chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Việc thiếu nhóm thực phẩm này trong khẩu phần ăn hằng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Theo một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, chế độ ăn thiếu rau xanh có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ. Vì vậy, mỗi bữa tối nên có ít nhất một phần rau hoặc trái cây để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Thiếu protein trong bữa ăn

Protein giúp tạo cảm giác no lâu, duy trì khối cơ và ổn định lượng đường trong máu. Nếu bữa tối thiếu nguồn đạm chất lượng, bạn có thể nhanh đói hơn và dễ tìm đến các món ăn vặt nhiều năng lượng vào buổi tối.

Việc nạp dư thừa calo trong thời gian dài làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ hay tiểu đường.

Những nguồn protein lành mạnh nên ưu tiên gồm cá, thịt nạc, trứng, sữa ít béo, đậu và các loại hạt.

Các chuyên gia khuyến nghị, để bảo vệ sức khỏe lâu dài, hãy duy trì bữa tối cân bằng với đầy đủ rau xanh, protein chất lượng, uống đủ nước, ăn chậm và hạn chế sử dụng hộp nhựa không an toàn khi hâm nóng thức ăn. Những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn tối trước giờ đi ngủ khoảng 2-3 giờ để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn và hấp thu dưỡng chất. Sau bữa tối, bạn có thể đi bộ hoặc vận động nhẹ để hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng thời giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Một bữa tối cân bằng nên kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, trứng, sữa và đặc biệt là rau xanh, trái cây. Tuy nhiên, cần kiểm soát khẩu phần ăn, tránh nạp quá nhiều năng lượng vào buổi tối. Đồng thời, nên hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay, món khó tiêu hoặc dễ gây đầy hơi như một số loại đậu, ngô, khoai lang nếu cơ thể nhạy cảm.

Đặc biệt, không nên ăn quá nhiều thịt, nhất là thịt đỏ, trong bữa tối. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thịt đỏ và ít rau xanh có liên quan đến nguy cơ rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol và các bệnh tim mạch. Với người mắc tăng huyết áp hoặc rối loạn lipid máu, việc tiêu thụ nhiều thịt vào buổi tối càng làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến chứng tim mạch.

Bên cạnh đó, nên hạn chế các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà đặc, nước tăng lực, nước ngọt có gas và sô cô la vào buổi tối. Caffeine có thể làm giảm cảm giác buồn ngủ, kéo dài thời gian đi vào giấc ngủ và khiến bạn dễ thức giấc giữa đêm.

Ngoài việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, cách ăn cũng rất quan trọng. Ăn chậm, nhai kỹ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tạo cảm giác no sớm để tránh ăn quá nhiều. Duy trì chế độ ăn ít đường, ít muối, hạn chế chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tăng cường thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng sẽ góp phần kiểm soát cân nặng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn tối, nếu được duy trì lâu dài, có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tổng thể.