Trải nghiệm văn hoá nghệ thuật 3D Dome Mapping được ứng dụng trong bất động sản

Tại triển lãm "The Call – Viễn Du Miền La Tiên", người xem không chỉ chiêm ngưỡng, mà thực sự được sống trong những lát cắt văn hoá – nơi tiếng trống đồng hai nghìn năm tuổi vang vọng giữa lòng thành phố, hòa cùng nhịp chài ven biển và hơi thở nguyên sơ của Nha Trang, nơi ký ức hồn thiêng dân tộc ùa về qua từng chuyển động ánh sáng. Không gian trình diễn đa giác quan ấy không chỉ kể lại câu chuyện về một vùng đất, mà còn gợi mở một tình yêu sâu lắng với thiên nhiên, con người và cội nguồn Việt – mộc mạc, giàu bản sắc và đầy cảm hứng.

Dưới mái vòm dome mapping rực rỡ, The Call – Viễn Du Miền La Tiên hiện lên như một món quà nghệ thuật mà KDI Holdings – chủ đầu tư dự án La Tiên Villa – gửi trao tới những tâm hồn yêu cái đẹp, trân quý văn hoá Việt. Giữa nhịp sống phố thị sôi động và vội vã, đây là điểm chạm an yên, nơi ánh sáng, âm thanh và cảm xúc hòa quyện để dẫn lối mỗi người tìm về miền ký ức và rung cảm nguyên sơ.

Như những hồi trống đồng ngân vang, ngôn ngữ của ánh sáng và sự chuyển động không ngừng, La Tiên Villa đã mượn nghệ thuật Dome Mapping để kể câu chuyện Nha Trang – đô thị vịnh đáng sống – với tất cả sự tinh tế, chiều sâu và niềm tự hào.

Xuyên suốt 30 phút trình diễn, The Call dẫn dắt người xem qua ba chương nghệ thuật:

Chương 1: The call of nature - Hành trình thị giác sống động, tái hiện vẻ đẹp nguyên bản của đại dương, biển đảo, san hô và núi rừng Nha Trang.

Chương 2: The call of culture - Thanh âm văn hoá song vũ cùng nhịp sống bản địa, từ văn hoá Sa Huỳnh, Chăm Pa, đến múa rối cùng các lễ hội truyền thống.

Chương 3: The call to experience - Dẫn lối đến miền Đất Tiên Vịnh Ngọc - La Tiên Villa, nơi mà sự sống được hình thành từ hơi thở của đất, mọi tiện ích đều "nương tựa vào thiên nhiên", và những ngôi nhà "biết thở" đủ riêng tư tĩnh lặng, cũng đủ sống động để kết nối.

Trước khi trải nghiệm không gian 3D Dome Mapping, khách tham dự được đi qua một hành trình với những trạm dừng chân độc đáo, khắc hoạ nét đẹp đất & người của một Nha Trang đáng sống: Trạm ảnh "Ơ kìa! Nha Trang" với những khung cảnh nên thơ và chưa từng được công bố về phường Bắc Nha Trang (Khánh Hoà), trạm phim "Nha Trang Quá Đáng" là chuỗi những thước phim chân tình với những ký ức khó phai mà La Tiên Villa dành tặng riêng cho Nha Trang, hay trạm dừng về một miền Đất Tiên Vịnh Ngọc, nơi mà những ngôi nhà "biết thở" giao hoà cùng thiên nhiên.

Tại La Tiên Villa (La Tiên), văn hoá và nghệ thuật Nha Trang được tái hiện một cách sáng tạo thông qua hình thức 3D Dome Mapping. Đây được xem là một bước đi đột phá và táo bạo khi kể về một vùng đất, về BĐS nhưng lại không thực hiện trên phối cảnh 3D hay các bản vẽ tổng mặt bằng. Bởi La Tiên Villa cũng chính là một dự án hội tụ các công trình đầy tâm huyết về văn hoá cội nguồn dân tộc: Nhà hát Đó với show diễn Rối Mơ, công viên Vạn San Đảo bảo tồn san hô và quảng trường Trống Đồng sắp ra mắt.

Với những giá trị truyền thống văn hóa được kế thừa và tôn vinh giữa không gian sống đậm chất nghệ thuật, La Tiên Villa là nơi mỗi sớm mai đều tràn đầy hương vị của nắng, gió biển và hơi thở đại dương ngay từ hiên nhà. Mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình tận hưởng trọn vẹn, giàu trải nghiệm, giàu nghệ thuật và giàu văn hoá, nơi mỗi cư dân đều được tìm thấy mình giữa nhịp sống an nhiên và kết nối vững bền.

Được đồng phát triển bởi KDI Holdings và Masterise Homes, La Tiên Villa là khu nhà giàu bên vịnh Nha Trang, được xây dựng theo mô hình "compound villa" tiên phong tại nội đô phường Bắc Nha Trang. Dự án toạ lạc nơi mặt tiền đắt giá của trục đường Trần Phú kéo dài, bên bến du thuyền hạng sang riêng tư, thu trọn vẻ đẹp của một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh.

Nằm trong quần thể đô thị 44ha đã hiện hữu, những căn villa "biết thở" La Tiên mang theo thông điệp "Lasting Memories - Lasting Freedom: Nơi tự do bền vững được xây bằng những ký ức khó phai", mở ra chuẩn mực sống mới cho cộng đồng cư dân ưu tú.