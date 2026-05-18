Tràn lan quảng cáo thổi phồng thuốc y học cổ truyền

Theo N.Dung | 18-05-2026 - 15:45 PM | Sống

Bộ Y tế cảnh báo tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tràn lan trên mạng xã hội.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Người dân cần cảnh giác với quảng cáo cam kết điều trị khỏi hoàn toàn bệnh. Ảnh: Internet

Theo cơ quan này, thời gian gần đây, trên mạng xã hội và môi trường internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo khám chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định, thổi phồng công dụng.

Đáng chú ý, một số tổ chức khám chữa bệnh chưa được cấp phép hoạt động hoặc người hành nghề chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người dân.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật liên quan hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Sở Y tế cần thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép; hướng dẫn người dân tra cứu, lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc và sản phẩm y học cổ truyền đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường truyền thông nhằm cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm trên mạng xã hội và nền tảng trực tuyến, như cam kết chữa khỏi hoàn toàn bệnh, quảng cáo quá mức hiệu quả điều trị, sử dụng hình ảnh hoặc danh nghĩa lương y, bác sĩ, cơ sở y tế không đúng sự thật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng lưu ý tình trạng tổ chức khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép; kê đơn, bán thuốc, tư vấn điều trị không đúng quy định.

Tràn lan quảng cáo thổi phồng thuốc y học cổ truyền - Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc y dược cổ truyền tại Hà Nội

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng yêu cầu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân phân biệt thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng; nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các địa phương cần tăng cường tiếp nhận phản ánh, tố giác của người dân về các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền phải thực hiện nghiêm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh thuốc và quảng cáo; không quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Phát hiện 18 giải xổ số của 1 địa phương trao cho cùng 1 người

Đột kích ngôi nhà ở đường Bờ Tây sông Nhuệ, công an tịch thu 5.430 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Puma, Nike, Adidas

Vụ 40 học viên có bằng ĐH nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng rau diếp cá

Chưa từng có: Đồng loạt 7 bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Dùng loại quả quen thuộc này mỗi ngày, người đàn ông từng bị chẩn đoán mỡ máu cao khiến bác sĩ bất ngờ khi khám lại: "Anh đã ăn gì trong một năm qua?"

