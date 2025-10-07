Trấn Thành bước vào nhiều cuộc đấu

Phủ sóng game show

Cuối năm 2025, Trấn Thành tiếp tục là gương mặt nổi bật của truyền hình Việt khi cùng lúc xuất hiện trong nhiều game show ăn khách. Sau thời gian dài đảm nhiệm vai trò MC, anh trở lại với Running Man Vietnam mùa 3 trong tư cách người chơi chính, đồng thời vẫn cầm trịch Anh trai say hi mùa 2, show ẩm thực trên kênh YouTube cá nhân.

Ở Anh trai say hi, nam MC vẫn thể hiện thế mạnh khi linh hoạt, hài hước và có khả năng kết nối giữa các nghệ sĩ. Trong khi đó, Running Man Vietnam mùa 3 đánh dấu lần trở lại sau một mùa vắng bóng. Ở phần 1, anh từng được yêu thích với tinh thần chơi hết mình, hoạt ngôn. Trở lại lần này, Trấn Thành tự nhận biệt danh “Bò biển”, lăn xả trong các thử thách, được khán giả gọi là “linh hồn” của Running Man bản Việt.

Trấn Thành ngập show giai đoạn cuối năm.

Theo thống kê real-time khung giờ tối thứ Bảy, hai game show có Trấn Thành tham gia đều có kết quả khả quan về chỉ số truyền thông. Anh trai say hi mùa 2 đạt 350.000 lượt xem, dẫn đầu so với Tân binh toàn năng 2025 (125.000 lượt xem) và Running Man Vietnam mùa 3 (120.000 lượt xem). Sau hai ngày công chiếu, ba chương trình lần lượt đạt 4,1 triệu, 5 triệu và 4,8 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, việc Trấn Thành xuất hiện ở nhiều game show cùng lúc cũng là “con dao hai lưỡi”. Ở khía cạnh tích cực, anh được xem là gương mặt bảo chứng rating khi tên tuổi đủ sức kéo khán giả và tạo sự an tâm cho nhà sản xuất. Nhưng ở chiều ngược lại, tần suất xuất hiện quá dày dễ khiến khán giả cảm thấy “bội thực”, đặc biệt nếu phong cách thể hiện không có nhiều thay đổi.

Dường như ý thức được điều đó, Trấn Thành liên tục thử nghiệm ở nhiều vai trò khác nhau. Ngoài các chương trình nói trên, tháng 10 này anh còn đảm nhận vị trí host trong chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tương tác với khán giả.

Trong nửa đầu năm 2024, Trấn Thành cũng từng dẫn loạt chương trình âm nhạc như Our Song Việt Nam - Bài hát của chúng ta, Rap Việt, Anh trai say hi.

Trấn Thành vẫn là "át chủ bài" trên truyền thông đối với nhiều nhà sản xuất.

Thị trường game show cuối tuần hiện chứng kiến sự cạnh tranh giữa hàng loạt chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng. 2 Ngày 1 Đêm có Trường Giang, Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm, show Chiến sĩ quả cảm tập hợp Mono, Binz, Tiến Luật, Phan Mạnh Quỳnh… Mỗi game show đều sở hữu lượng người hâm mộ riêng, tạo nên bức tranh sôi động của truyền hình Việt trong giai đoạn cuối năm.

Trong bối cảnh đó, Trấn Thành vẫn giữ được lượng khán giả trung thành. Sự trở lại của anh trong Running Man Vietnam mùa 3 cũng góp phần giúp chương trình tăng đáng kể lượt xem trực tuyến. Sắp tới, khán giả sẽ không mấy ngạc nhiên khi tên của Trấn Thành thường xuyên đứng trong các bảng xếp hạng top nhân vật được chú ý nhất trong gameshow.

Cuộc đấu thứ hai

Trong khi các chương trình giải trí vẫn giúp anh duy trì độ phủ sóng, một mặt trận khác đang chờ Trấn Thành chinh phục, đó là điện ảnh mùa Tết 2026.

Bước vào cuộc chiến phòng vé với dự án phim mới Thỏ ơi!! , Trấn Thành dự kiến ra mắt đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Dự án lần này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành trên đường đua điện ảnh, mà còn là cơ hội để anh chứng minh khả năng sáng tạo trong bối cảnh thị trường phim Việt đang cạnh tranh gay gắt, đặc biệt sau khi Mưa đỏ vượt Mai , vươn lên dẫn đầu bảng doanh thu.

Trấn Thành khai thác phim thể loại drama, tâm lý cho Tết 2026 sau khi bị mất ngôi vương phim Việt ăn khách nhất.

Trước đó, Trấn Thành “làm mưa làm gió” thị trường điện ảnh Việt với loạt phim ăn khách như Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (hơn 475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng). Mùa Tết năm 2024, Bộ tứ báo thủ của anh thu về 300 tỷ đồng sau 12 ngày, chiếm 70% doanh thu phòng vé thời điểm đó.

Sau loạt biến động của thị trường phim Việt, nhiều khán giả vẫn đánh giá Trấn Thành có sức hút đặc biệt mỗi mùa Tết, nhờ khả năng nắm bắt thị hiếu nhanh, sức ảnh hưởng truyền thông lớn.

Tết 2026 hứa hẹn là mùa phim sôi động. Với Thỏ ơi!! , Trấn Thành còn có hàng loạt đối thủ như Báu vật trời cho (Tuấn Trần, Phương Anh Đào), Mùi phở (Xuân Hinh, Thu Trang) và dự án mới của Trường Giang có tin đồn Hieuthuhai sẽ tham gia.