Căn bệnh của Trấn Thành

07-10-2025 - 07:26 AM | Lifestyle

Căn bệnh mù màu gây khó cho Trấn Thành trong cuộc sống và công việc.

Trong tập 9 của Siêu Thực Thành vừa lên sóng, Trấn Thành đã dắt 2 khách mời là LyLy và Orange đến thưởng thức một quán ăn người Hoa. Khi các món ăn được dọn ra, Orange thắc mắc về việc phân biệt đâu là giấm đâu là nước tương vì 2 loại gia vị này có màu sắc na ná trên bàn ăn.

Ngay lập tức, Trấn Thành liền đưa ra mẹo khi đi ăn ở các hàng quán chuyên bán đồ Hoa. Trấn Thành cho biết các quán ăn người Hoa luôn đựng giấm trong lọ có nắp đậy màu đỏ, còn nước tương được đựng trong lọ có nắp màu xanh lá. Nam đạo diễn tiết lộ đây là một quy tắc bất thành văn ở các quán đồ Hoa để nhận biết gia vị.

Orange và LyLy trầm trồ khi biết được kiến thức mới. Song, 2 Em Xinh cũng không khỏi thắc mắc việc Trấn Thành làm sao để nhận biết màu trên nắp lọ vì ông xã của Hari Won mắc bệnh mù màu. Sau đó, Trấn Thành lý giải: "Những màu cơ bản như xanh với đỏ anh vẫn phân biệt được, còn những màu kiểu quằn quện thì không được".

Trấn Thành nói về bệnh mù màu của mình

Những chia sẻ của Trấn Thành trên show khiến không ít khán giả bất ngờ. Tuy nhiên đây không phải lần đầu đạo diễn phim Mai tiết lộ về bệnh mù màu của mình. Trong một lần vô tư trò chuyện trên sóng livestream, nam MC chia sẻ rằng anh chỉ có thể nhận biết được các nhóm màu cơ bản, nhưng lại rất khó phân biệt các tông màu gần nhau.

Hari Won cũng từng xác nhận chồng mình bị mù màu. Cụ thể, khi đó Trấn Thành - Hari Won và các đội chơi thực hiện thử thách vẽ trên bụng bầu của đối phương. Nếu như Hari Won vượt qua rất dễ dàng thì Trấn Thành than trời vì không biết phối màu và phân biệt các màu trong cùng một nhóm.

Hay trong lần Minh Hằng gửi thiệp cưới, khi xem phần dresscode, Trấn Thành đã nhăn mặt vì nam MC nhìn các màu này như nhau, sợ sẽ mặc sai quy định. Ngay lập tức, Minh Hằng đã gợi ý Trấn Thành nhờ Hari Won "duyệt" qua để tránh bị nhầm.

Căn bệnh của Trấn Thành- Ảnh 1.

Trấn Thành gặp khó khi phân biệt các màu sắc na ná nhau

Mù màu hay còn được gọi là bệnh rối loạn sắc giác là tình trạng mắt không có khả năng phân biệt được màu sắc của sự vật như màu đỏ, màu xanh lá, xanh biển hoặc khi pha trộn giữa các màu này với nhau. Người bị mù màu vẫn có thể nhìn rõ sự vật, hiện tượng tuy nhiên khả năng nhận biết màu sắc của họ bị giảm, hiếm gặp trường hợp mù màu đa sắc hay không thể nhìn thấy màu gì. Bệnh mù màu không có khả năng ảnh hưởng đến vấn đề sống sót cũng như sinh sản của người bị mù màu, tuy nhiên gen bệnh có thể di truyền cho thế hệ sau.

Hari Won từng chia sẻ thấy tội nghiệp vì chồng gặp khó khăn mỗi khi làm việc gì đó liên quan đến màu sắc. Dù vậy, Trấn Thành chưa bao giờ xem đó là khiếm khuyết hay điều đáng buồn. Trái lại, nam đạo diễn luôn nhìn mọi chuyện bằng sự lạc quan, thậm chí còn chọc cười khán giả bằng những biểu cảm, ngôn từ hết sức hóm hỉnh, duyên dáng khi kể về bệnh mù màu của mình.

Căn bệnh của Trấn Thành- Ảnh 2.

Dù bị mù màu nhưng Trấn Thành không để nó trở thành rào cản quá lớn trong cuộc sống và sự nghiệp của mình

Trấn Thành thừa nhận bất ổn

Theo Liên Hoa

