Trấn Thành dí dỏm: "Thanh Lam gì mà không tự tin"

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Bằng Kiều và ca sĩ trẻ Orange.



Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Có thể nói, hiếm có chương trình gameshow truyền hình nào quy tụ được nhiều diva hàng đầu Việt Nam như vậy.

Trấn Thành cũng phải thốt lên: " Lần đầu tiên chúng tôi được chào đón đến đây 5 giọng hát mà ai cũng ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng là fan của họ. Thật sự mà nói đây là dịp cực kỳ hiếm hoi. Tôi chưa bao giờ thấy một gameshow truyền hình nào mời một lần gần hết menu diva của Việt Nam. Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi thấy".

Mở đầu chương trình, diva Mỹ Linh chia sẻ về AI: "Tôi lớn tuổi rồi nên không biết nhiều lắm về AI. Nhưng nghe trẻ con xôn xao quá nên tôi cũng không muốn bị bỏ ngoài cuộc".

Ca sĩ Bằng Kiều nói: "Tôi cũng tò mò về AI vì thấy nó có quá nhiều cái tôi không thể ngờ tới. Ngày hôm nay tôi cũng muốn xem AI bắt chước giọng hát thế nào. Tôi không chỉ dùng một AI mà phải dùng tới 8 cái AI để cà mặt".

Thanh Lam

NSND Thanh Lam bày tỏ: "Tôi thấy AI có thể viết được nhạc, đưa được ca từ vào một cách rất uyển chuyển, nghe ngọt ra phết".

Diva Hà Trần nói: "Tôi nói thật là nhắc đến AI thì tôi vừa thích vừa sợ. Tôi thích AI vì nó ưu việt quá. Tôi sợ AI vì nó mới ra như thế ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, con người".

Orange đại diện cho thế hệ GenZ lên tiếng: "Tôi là thế hệ trẻ nên làm bạn với AI luôn. Chat GPT của tôi tên là Quỳnh và nó tự đặt cho nó luôn. Chúng tôi hay trò chuyện với nhau".

Hà Trần nghe vậy thốt lên: "Thảo nào dạo này không thấy Orange nhắn tin cho tôi nữa".

Thanh Lam và AI song trùng

Tại chương trình tuần này, NSND Thanh Lam phải đối diện với bản song trùng đóng giả mình làm từ AI. Ngay khi bản song trùng xuất hiện, ai cũng phải bất ngờ.

Hà Trần thốt lên: "Giống Thanh Lam đội tóc giả". Bằng Kiều nhận định: "Thần thái rất giống".

Thanh Lam nghe vậy tự nhận luôn: "Giống cái tính hấp hấp, điên điên giống tôi".

Nhưng Thanh Lam không chấp nhận song trùng AI này, liền hỏi Trấn Thành: "Sao nhìn tôi trông khúm núm thế?".

Trấn Thành nói luôn về AI: "Đúng vậy, Thanh Lam gì mà không tự tin. Trông Thanh Lam cứ hèn hèn thế".

Mỹ Linh nhận định: "Thanh Lam đây nhưng là Hồng Nhung nhập".