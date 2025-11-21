Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam diễn viên 40 tuổi được Trấn Thành nói chuyện riêng, hứa 1 việc

21-11-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

"Trấn Thành rất giỏi, giỏi vô cùng", Quang Tuấn nói.

Mới đây, tại chương trình MEOW ENTERTAINMENT, diễn viên Quang Tuấn đã chia sẻ về Trấn Thành và các đồng nghiệp tham gia chung Running Man.

Nam diễn viên 40 tuổi được Trấn Thành nói chuyện riêng, hứa 1 việc- Ảnh 1.

Quang Tuấn

Anh nói: "Không riêng gì khán giả, chính tôi cũng nghi ngờ khi thấy tên mình trong dàn cast Running Man mùa này. Tôi chưa bao giờ tham gia mấy chương trình thực tế như vậy. Công lớn là vợ tôi. Vợ tôi thôi thúc tôi tham gia chương trình này vì muốn thấy một khía cạnh khác của tôi.

Lúc đầu vào quay chương trình, tôi rất thụ động, không biết quăng miếng nhả miếng thế nào trong khi xung quanh toàn người hoạt ngôn như Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú, Quang Trung… nói như một cái máy.

Khi ngồi ăn chung, tôi cũng tâm sự với mọi người rằng tôi sợ quá, lo lắng không biết mình có làm tốt hay không. Trấn Thành là người đầu tiên ra nói chuyện với tôi.

Trấn Thành bảo tôi rằng: "Tôi nghĩ, nhà sản xuất đã mời ông thì chắc chắn họ phải có lí do nào đó. Họ phải có lí do mới trả tiền cho mình để mình vào đây. Vì thế, trước hết là mình phải chuyên nghiệp.

Nam diễn viên 40 tuổi được Trấn Thành nói chuyện riêng, hứa 1 việc- Ảnh 2.

Trấn Thành tại Running Man

Sau đó, ông cứ là ông, cứ là con người thật của mình vì đây là chương trình truyền hình thực tế, rồi khán giả sẽ thương thôi. Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ để ông bị chửi".

Tôi nghe xong an tâm vô cùng. Tôi rất biết ơn Trấn Thành vì Trấn Thành giữ đúng lời hứa. Trấn Thành rất giỏi, giỏi vô cùng, sau này tôi mới thấy Trấn Thành giỏi. Mọi người trong chương trình cũng rất tương trợ tôi.

Dù lên hình thì thi đấu, giành giật nhau để quyết thắng, nhưng sau hậu trường thì lo cho nhau từng chút một, rất yêu thương nhau. Tôi nhận ra đây là một gia đình thứ hai của mình, gia đình Running Man, yêu thương nhau vô điều kiện, yêu thương nhau bất chấp. Tôi phải thốt lên: "Chương trình thực tế là như vậy sao?".

Khi tôi bị bầm tay chân, mọi người đều lo lắng. Trấn Thành chạy đi lấy dầu bôi cho tôi. Anh Tú, Lan Ngọc cũng đều lo cho tôi. Tôi thấy tham gia chương trình này tôi được nhiều thứ, tình thương của khán giả, của ekip, của đồng nghiệp. Tôi thấy mình cần phải thay đổi.

Sau khi các tập chiếu ra, mọi người xem đều gọi tôi là "công chúa" vì đó là con người thật của tôi. Đó là cái mà mọi người sẽ không thấy ở tôi trên phim".

Trấn Thành vô cùng "đáng sợ"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

trấn thành

