Trấn Thành - Phương Mỹ Chi "gương vỡ lại lành"

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành hào hứng chia sẻ hình ảnh bữa cơm phim trường với những món dân dã. Điều đặc biệt là anh còn ghi rõ "nhà tài trợ" là mẹ của Phương Mỹ Chi. Nam MC hài hước chú thích: "Cơm phim trường. Nhà tài trợ: Phương Mỹ Mẹ - mẹ của Phương Mỹ Tho (biệt danh và cách gọi của Trấn Thành dành cho Phương Mỹ Chi - PV).

Hành động nhỏ này ngầm khẳng định mối quan hệ khăng khít, thân thiết giữa Trấn Thành và gia đình Phương Mỹ Chi. Không chỉ là sự đồng hành trong công việc, hai bên còn giữ tình cảm gắn bó ngoài đời sống thường nhật. Chi tiết này lập tức khiến dân mạng thích thú, bởi sau màn "battle hài hước" ở Em Xinh Say Hi, thì màn công bố "nhà tài trợ" mới đây được cư dân mạng ví von mối quan hệ giữa Trấn Thành và Phương Mỹ Chi chẳng khác nào "gương vỡ lại lành".

Trấn Thành được mẹ của Phương Mỹ Chi nấu cơm cho ăn, qua đó thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa cả hai

Trước đó, trong tập 2 Em Xinh Say Hi, Trấn Thành và Phương Mỹ Chi khiến khán giả cười không ngớt khi có màn "battle" cực căng. Cụ thể, sau khi team của Phương Mỹ Chi kết thúc phần trình diễn, khán giả không khỏi phấn khích, ngay cả MC Trấn Thành cũng phải dành nhiều lời khen có cánh cho team Bích Phương. Nhưng đáp lại lời khen, các Em Xinh đội Bích Phương lại "công kích" tuổi tác đàn anh. Đến lượt Phương Mỹ Chi, Trấn Thành liền bùng nổ chất vấn lý do tại sao nữ ca sĩ không trẻ nhất chương trình nhưng lại gọi mình bằng "chú", trong khi đó Lamoon vẫn gọi Trấn Thành là "anh".

Trấn Thành tỏ thái độ căng cực khi nghe Phương Mỹ Chi gọi mình bằng "chú"

Phương Mỹ Chi cố giải thích cách gọi là do đã quen thuộc và không thể sửa lại. Liên tục bị "công kích" khoảng cách thế hệ, Trấn Thành liền đùng đùng khẩu chiến. Khi kêu gọi khán giả bình chọn cho team Cầm Kỳ Thi Hoạ, Trấn Thành tuyên bố sẽ không nhận "hối lộ" như các team trước mà yêu cầu mọi người bình chọn công tâm.

"Khán giả chấm điểm công tâm cho tôi, bình chọn công tâm cho tôi. Nhất là Phương Mỹ Chi, tại làm nghề lâu rồi, xét từng động tác", Trấn Thành nói. Những tương tác hài hước của Trấn Thành và team Bích Phương khiến nhiều người cười thích thú.

Cuối cùng, đội của Bích Phương nhận được 114 phiếu bình chọn - cao nhất đêm thi, áp đảo so với đội về nhì.