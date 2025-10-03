'Trắng' hồ sơ đăng ký lập sàn giao dịch tài sản mã hoá

Tại họp báo Bộ Tài chính thường kỳ quý III/2025, ông Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cho biết, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá . Theo đó, tài sản hóa được triển khai trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình rõ ràng, minh bạch và hiệu quả, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Ông Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch UBCKNN.

Hiện, UBCKNN đang xây dựng và lấy ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn, trong đó có bộ tiêu chí cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản hóa, cũng như quy trình cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép. Hiện các quy định này vẫn đang được hoàn thiện.

Liên quan đến số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã đăng ký, đến nay, đại diện UBCKNN cho biết chưa nhận được hồ sơ của tổ chức nào.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thêm, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó có nhiều nhiệm vụ liên quan đến chính sách thuế, quy trình thuế, kế toán... Kế hoạch này sẽ được gửi đến các đơn vị, phân công cụ thể trách nhiệm để triển khai.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện chưa có hồ sơ đăng ký chính thức của doanh nghiệp muốn lập sàn giao dịch tài sản mã hoá. “Tuy nhiên, tôi được biết một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm và có trao đổi ở cấp kỹ thuật với UBCKNN để nắm rõ yêu cầu, điều kiện, qua đó chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ chính thức trong thời gian tới”, ông Chi nói và cho biết, Bộ Tài chính sẽ cố gắng sớm ban hành các quy định chi tiết, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xem xét, cấp phép cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/9, với lộ trình thí điểm kéo dài 5 năm.

Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đã được quy định cụ thể. Theo đó, doanh nghiệp muốn tham gia sân chơi mới này phải là doanh nghiệp Việt Nam đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng, phải có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần. Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 1 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Tổ chức cung cấp dịch vụ phải xây dựng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ từ quản trị rủi ro, phát hành, lưu ký, thanh toán, tự doanh, đến công bố thông tin, giám sát giao dịch và phòng chống rửa tiền. Hệ thống công nghệ thông tin bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4 trước khi đi vào vận hành.