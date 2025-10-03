Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những người từng mua vàng của Hoàng Văn Thuấn khẩn trương đến công an trình báo

03-10-2025 - 14:31 PM | Smart Money

Hoàng Văn Thuấn đã lừa bán vàng cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Hòa - tỉnh Ninh Bình) với chiêu trò lừa bán vàng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.

Đối tượng thực hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Hoàng Văn Thuấn, sinh năm 1978; trú tại: xóm 1, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình). 

Những người từng mua vàng của Hoàng Văn Thuấn khẩn trương đến công an trình báo- Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Thuấn

Tài liệu điều tra xác định, ngày 09/9/2016, Hoàng Văn Thuấn thành lập doanh nghiệp tư nhân "Doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn" tại xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình). Đăng ký kinh doanh: Sản xuất, gia công, chế tác, buôn bán vàng, trang sức, mỹ nghệ, bạc, đá quý, đồ trang sức; vàng bạc, kim loại quý khác; dịch vụ nhận, chi trả tiền Việt Nam đồng. 

Do kinh doanh không hiệu quả, ngày 03/7/2024, Hoàng Văn Thuấn đã ra thông báo và Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp, ngừng kinh doanh.

Quá trình kinh doanh, tính đến ngày 03/1/2025, Hoàng Văn Thuấn đã vay nợ ngân hàng và 34 người với tổng số tiền khoảng 22 tỷ 964 triệu đồng và 564,5 chỉ vàng 9999. Để có tiền trả nợ, Hoàng Văn Thuấn đã lừa bán vàng cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua.

Để phục vụ công tác điều tra, khai thác mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát Hình sự) đề nghị công dân đã từng cho Hoàng Văn Thuấn vay tiền, vàng hoặc bị đối tượng lừa bán vàng để chiếm đoạt tiền (chưa làm việc với Cơ quan điều tra) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Linh San

