Danh sách tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại bão Bualoi, dành cho người đồng ý/không đồng ý sao kê công khai
Chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
- 03-10-2025Cảnh báo “tài khoản đen” bảo vệ người dùng
- 03-10-2025"Phải xác minh số điện thoại trong trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử"
- 03-10-2025Bảo hiểm chi trả hơn 357 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do bão số 10 Bualoi
Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, đường Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thông tin về danh sách 10 tài khoản ngân hàng tiếp nhận ủng hộ tại 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank.
Trong trường hợp mạnh thường quân đồng ý công khai sao kê thông tin ủng hộ, có thể chuyển khoản vào một trong các tài khoản sau:
Trong trường hợp mạnh thường quân không đồng ý công khai sao kê thông tin ủng hộ, đề nghị ủng hộ vào các tài khoản:
Trường hợp mạnh thường quân ủng hộ bằng ngoại tệ USD:
Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
An ninh tiền tệ