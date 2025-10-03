Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh sách tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại bão Bualoi, dành cho người đồng ý/không đồng ý sao kê công khai

03-10-2025 - 11:05 AM | Smart Money

Danh sách tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại bão Bualoi, dành cho người đồng ý/không đồng ý sao kê công khai

Chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46, đường Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thông tin về danh sách 10 tài khoản ngân hàng tiếp nhận ủng hộ tại 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank.

Trong trường hợp mạnh thường quân đồng ý công khai sao kê thông tin ủng hộ, có thể chuyển khoản vào một trong các tài khoản sau:

Danh sách tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại bão Bualoi, dành cho người đồng ý/không đồng ý sao kê công khai- Ảnh 1.

Trong trường hợp mạnh thường quân không đồng ý công khai sao kê thông tin ủng hộ, đề nghị ủng hộ vào các tài khoản:

Danh sách tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại bão Bualoi, dành cho người đồng ý/không đồng ý sao kê công khai- Ảnh 2.

Trường hợp mạnh thường quân ủng hộ bằng ngoại tệ USD:

Danh sách tài khoản VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiệt hại bão Bualoi, dành cho người đồng ý/không đồng ý sao kê công khai- Ảnh 3.

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Linh San

