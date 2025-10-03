Đã loại bỏ hơn một nửa số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, so với cùng kỳ năm 2024, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 59%, số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 52%.

Cụ thể, trong năm 2025, lũy kế đến tháng 9 năm 2025, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an đối soát được khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng, làm sạch gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng.

Cục Phòng, chống rửa tiền đã phối hợp với C06 hoàn thành làm sạch toàn bộ 154 triệu tài khoản, 36 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu phòng, chống rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đến ngày 22/09/2025, 57 tổ chức tín dụng (TCTD) và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) đã tích hợp trên ứng dụng Mobile Banking tính năng đối khớp thông tin sinh trắc học với dữ liệu trong CCCD gắn chip để nhận biết khách hàng; 63 TCTD đã triển khai tại quầy giao dịch ứng dụng nhận biết khách hàng qua thẻ CCCD gắn chip, 32 TCTD và 15 TGTT đang triển khai tích hợp ứng dụng VNeID trong đó có 19 đơn vị đã triển khai chính thức

Theo phương thức Online: đã có hơn 128,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số); đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số).

Theo phương thức Offline: có 29 TCTD đã ký kết với C06 để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, trong đó 27 TCTD đã gửi dữ liệu cho C06 để làm sạch (với số lượng hơn 22 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) đã gửi C06 và nhận được phản hồi); 11 TGTT đã ký kết với C06 để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, trong đó 04 TGTT đã gửi dữ liệu cho C06 để làm sạch (với số lượng hơn 32 nghìn hồ sơ khách hàng đã gửi và nhận được phản hồi).

Về triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Đề án 06, NHNN cho biết, đến tháng 09/2025, đơn vị đã chủ động và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 124/298 TTHC (tỷ lệ giảm 41,6%); trong đó cắt giảm 20 TTHC, đơn giản hóa 104. Số thời gian giải quyết TTHC cắt giảm, đơn giản hóa là 529 ngày (tỷ lệ giảm là 8,8%) và 468 ngày (tỷ lệ giảm là 16,18%). Tổng chi phí tiết kiệm do cắt giảm, đơn giản hóa TTHC là 7,675 triệu đồng (hơn 7,6 tỷ đồng)…