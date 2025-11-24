Traphaco 53 năm luôn nỗ lực vì sức khỏe Việt

Tháng 11/2025, Traphaco kỷ niệm 53 năm hình thành và phát triển với thông điệp "Luôn nỗ lực vì sức khỏe Việt", khẳng định hành trình hơn nửa thế kỷ phụng sự cộng đồng bằng chất lượng, khoa học và đổi mới không ngừng. Từ một tổ sản xuất nhỏ thuộc ngành đường sắt năm 1972, Traphaco hôm nay đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành dược Việt Nam, tiên phong trong phát triển chuỗi giá trị dược liệu chuẩn hóa – công nghệ hiện đại – con người tận tâm.

Giữa những năm tháng chiến tranh, Traphaco ra đời với sứ mệnh sản xuất thuốc phục vụ tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đến thời kỳ đổi mới, bằng tầm nhìn chiến lược và tinh thần tiên phong, Traphaco là doanh nghiệp đầu tiên hiện đại hóa thuốc Đông dược Việt Nam, mở ra hướng đi khác biệt - kết hợp tri thức y học cổ truyền với công nghệ hiện đại.

Traphaco đạt Kỷ lục Việt Nam

Từ năm 2009, Traphaco triển khai Dự án GreenPlan - Nghiên cứu, phát triển bền vững nguồn dược liệu Việt Nam, hình thành mô hình "4 nhà" (Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà nông – Doanh nghiệp), liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và sinh kế cộng đồng. Đến nay, công ty đã phát triển 10 vùng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO tại Lào Cai, Nam Định (cũ), Phú Thọ, Phú Yên (cũ), … với hơn 880 hộ dân tham gia trồng – thu hái dược liệu đạt chuẩn, hàng nghìn hecta dược liệu được kiểm soát theo hướng dẫn GACP-WHO. Mỗi vùng trồng không chỉ là nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao mà còn là mô hình xóa nghèo bền vững, giúp người dân có thu nhập ổn định gấp nhiều lần canh tác lúa ngô, góp phần giữ đất, giữ rừng và bảo tồn hệ sinh thái bản địa.

Theo tiêu chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế Thế giới, mọi quy trình từ chọn giống, trồng trọt, tưới tiêu, thu hái, bảo quản đến vận chuyển dược liệu đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm nguồn dược liệu đầu vào an toàn, sạch, không tồn dư hóa chất và cho hàm lượng hoạt chất cao nhất. Traphaco là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam xây dựng chuỗi vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO quy mô lớn, trở thành hình mẫu cho ngành dược Việt Nam về chất lượng từ gốc - minh bạch toàn trình.

Bước sang giai đoạn hội nhập, Traphaco xác định chiến lược phát triển song hành: Đông dược cao cấp – Tân dược chất lượng cao. Những thương hiệu quen thuộc như Boganic, Hoạt huyết dưỡng não, Tottri, Cebraton tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu thị trường, trong khi Boganic Premium và Cebraton Premium mở ra kỷ nguyên mới cho dòng sản phẩm Đông dược cao cấp.

Trên lĩnh vực Tân dược, Traphaco triển khai hợp tác chiến lược với Tập đoàn Daewoong (Hàn Quốc) – một trong ba doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc – nhằm chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất thuốc chất lượng cao. Từ năm 2021 đến nay, dự án đã bước sang giai đoạn 2 với khoảng 20 sản phẩm được chuyển giao, trong tổng số 8 giai đoạn và 70 sản phẩm trọng tâm của chương trình. Song song với đó, Traphaco chủ động đẩy mạnh nghiên cứu phát triển thuốc tương đương sinh học (BE) và thuốc first generic để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ giúp rút ngắn quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mà còn nâng cao năng lực kỹ thuật, mở ra cơ hội xuất khẩu thuốc "Made in Vietnam" ra khu vực.

Traphaco tự tin với sức cạnh tranh mạnh mẽ của 2 dòng sản phẩm chiến lược

Năm 2025, Traphaco thực hiện chuyển động kép: tái cấu trúc hệ thống phân phối và chuyển đổi số toàn diện. Công ty đã tinh gọn mô hình chi nhánh, thành lập Trung tâm đơn hàng toàn quốc và công ty logistics chuyên biệt, đồng thời đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động cốt lõi: kiểm nghiệm dược liệu, kế toán, chuỗi cung ứng, chăm sóc khách hàng và marketing. Hệ thống AI quản lý chất lượng nguyên liệu cho phép truy xuất từng lô dược liệu từ vùng trồng đến thành phẩm, nâng cao năng lực kiểm soát và hiệu suất vận hành.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Traphaco tăng 8,5%, lợi nhuận tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Hai nhóm sản phẩm chiến lược – Đông dược cao cấp và Tân dược chất lượng cao – tăng trưởng lần lượt 65% và 55%, trở thành động lực then chốt của công ty. Traphaco hiện đã phát triển 12 thuốc tương đương sinh học và hướng tới 17 sản phẩm vào cuối năm, giúp người bệnh Việt Nam tiếp cận thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Thuốc tương đương sinh học (BE) là mũi nhọn của Traphaco trong mảng Tân dược chất lượng cao

Trong suốt hành trình phát triển và khẳng định thương hiệu, công ty liên tục giữ vững danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia", được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững CSI, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes), Doanh nghiệp xuất sắc và bền vững châu Á, và Top 10 Sao Vàng đất Việt trong nhiều năm. Các sản phẩm chủ lực như Boganic, Hoạt huyết Dưỡng não, Tottri, Cebraton liên tục đạt kỷ lục tiêu thụ, giữ vị thế top đầu thị phần trên thị trường thuốc Đông dược Việt Nam.

Ngày 21/11/2025, Traphaco tổ chức Lễ bàn giao công việc Tổng Giám đốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mô hình quản trị. Tân Tổng Giám đốc - bà Đào Thúy Hà tin tưởng trong bối cảnh đất nước chuyển mình, thay đổi hướng tới quản lý minh bạch hơn, Traphaco có nhiều cơ hội để bứt phá mạnh mẽ, giữ vững tinh thần tiên phong đổi mới, đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, giữ vững vị thế dẫn đầu về đông dược, đồng thời tăng tốc ở mảng tân dược, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và AI vào quản trị và chuỗi cung ứng, đầu tư đổi mới sản phẩm thích ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Thông điệp "Traphaco 53 năm luôn nỗ lực vì sức khỏe Việt" không chỉ là lời tri ân gửi tới hàng triệu người tiêu dùng đã đồng hành, mà còn là cam kết của Traphaco trên hành trình mới – đưa trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực dược phẩm công nghệ cao.