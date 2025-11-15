Tri ân khách hàng doanh nghiệp với VPBank NEOBiz Partner Gathering 2025

Ngày 13/11/2025, tại Le Meridien Saigon, VPBankSME đã tổ chức sự kiện VPBank NEOBiz Partner Gathering 2025 với chủ đề "Hợp lực tài chính số – Kiến tạo tăng trưởng vững bền".

Sự kiện nhằm tri ân sâu sắc cộng đồng doanh nghiệp SME trên toàn quốc đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng nền tảng ngân hàng số VPBank NEOBiz trong suốt thời gian qua, đồng thời là dịp để VPBankSME chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch phát triển và định hướng đổi mới trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp Việt năm 2026.

Cũng tại sự kiện, VPBankSME đã tổng kết hành trình "Giao dịch Online - Vận may tiền tỷ" giai đoạn 1, giới thiệu phiên bản nâng cấp NEOBiz Plus và chính thức phát động giai đoạn 2 của chương trình, kéo dài từ ngày 05/11/2025 đến 06/02/2026.

Dấu ấn VPBank NEOBiz: 4 năm kiến tạo trải nghiệm tài chính số cho doanh nghiệp

Ra mắt từ tháng 11/2021, VPBank NEOBiz đã nhanh chóng khẳng định vị thế là nền tảng ngân hàng số hàng đầu dành cho SME và MicroSME tại Việt Nam. Sau bốn năm phát triển, VPBank NEOBiz trở thành "trợ lý tài chính số" đáng tin cậy của hơn 100.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, với doanh số giao dịch gần 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025 và tốc độ tăng trưởng trung bình 40% mỗi năm. Ứng dụng cho phép doanh nghiệp thực hiện trọn vẹn các nghiệp vụ như thanh toán, chi lương, chuyển tiền, giao dịch ngoại tệ, quản trị dòng tiền, phân quyền người dùng hay lập báo cáo tài chính theo thời gian thực - tất cả trong một nền tảng duy nhất. Không chỉ giúp tiết kiệm tới 90% thời gian xử lý giao dịch và đảm bảo an toàn tuyệt đối nhờ hệ thống bảo mật đa tầng cùng xác thực sinh trắc học, NEOBiz còn mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn khi mỗi giao dịch đều tích điểm đổi quà LynkiD. Với những thành tựu nổi bật này, NEOBiz đã hai năm liên tiếp được Global Banking & Finance Review vinh danh là "Ứng dụng ngân hàng điện tử tốt nhất cho SME và MicroSME", khẳng định bước tiến vững chắc của VPBankSME trên hành trình số hóa tài chính doanh nghiệp.

Tại sự kiện, VPBankSME cũng chính thức giới thiệu VPBank NEOBiz Plus, phiên bản nâng cấp tập trung vào trải nghiệm quản trị tài chính toàn diện cho doanh nghiệp. NEOBiz Plus được phát triển để phục vụ nhu cầu vận hành phức hợp của doanh nghiệp hiện đại, hỗ trợ mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, quản lý và phân bổ nguồn vốn tập trung, phát hành thẻ doanh nghiệp trực tiếp trên nền tảng và cung cấp giải pháp báo cáo tự động. Sự ra mắt này phản ánh chiến lược của VPBank trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số, nơi doanh nghiệp có thể thực hiện mọi nghiệp vụ trong cùng một không gian số, đồng thời tiếp cận các ưu đãi và chương trình đồng hành thiết thực.

Khởi động giai đoạn 2 chương trình khuyến mại lớn nhất năm của VPBankSME

Chương trình khuyến mại "Giao dịch Online – Vận may tiền tỷ" đã trở thành điểm nhấn trong chiến lược kết nối khách hàng doanh nghiệp với hành trình số của VPBank. Sau hơn hai tháng triển khai, chương trình ghi nhận sự tham gia của hơn 100.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, 70.000 hộp quà bí mật được mở, tổng giá trị trao tặng gần 3 tỷ điểm LynkiD và 50 chỉ vàng DOJI đã tìm được chủ nhân. Nhiều doanh nghiệp cho biết sử dụng VPBank NEOBiz để tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục và tăng tính minh bạch trong quản lý. Việc tích hợp phần thưởng như một trải nghiệm cộng thêm đã giúp chuyển đổi hành vi sử dụng, từ giao dịch mang tính nghiệp vụ thuần túy sang thói quen giao dịch chủ động trên nền tảng số.

Chương trình bước vào giai đoạn 2 từ ngày 05/11/2025 đến 06/02/2026 với thể lệ giữ nguyên, tiếp tục mang đến cơ hội cho doanh nghiệp nhận điểm LynkiD và tham gia quay thưởng. Theo đó, chỉ cần thực hiện các giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, chi lương, mua bán ngoại tệ hay chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEOBiz, khách hàng có thể mở một hộp quà bí mật và nhận ngay phần thưởng LynkiD trị giá từ 20.000 đến 5.000.000 điểm. Khi sưu tập đủ 5 hộp quà, khách hàng sẽ nhận được mã số quay thưởng cho các đợt quay hàng tuần và cuối kỳ, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 4 tỷ đồng.

Đại diện VPBankSME chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi giao dịch trên NEOBiz không chỉ là thao tác tài chính, mà còn là một điểm chạm gắn kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Giai đoạn 2 của chương trình chính là lời mời để doanh nghiệp tiếp tục đón may mắn, đồng thời khai thác sâu hơn các công cụ quản trị tài chính số, mở rộng hành trình tăng trưởng bền vững."

Sự kiện Partner Gathering khép lại bằng phần quay số trúng thưởng iPhone 17, trong không khí tri ân và giao lưu, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đồng hành và khích lệ cộng đồng SME tiếp tục hành trình số hóa. VPBankSME kỳ vọng các sáng kiến như NEOBiz Plus và chương trình khuyến mại "Giao dịch Online – Vận may tiền tỷ" sẽ là động lực để doanh nghiệp Việt tối ưu hơn trong quản trị, mở rộng thị trường và bứt tốc trong giai đoạn tiếp theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 234 568 hoặc truy cập https://smeconnect.vpbank.com.vn/digital/van-may-tien-ti