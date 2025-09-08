Triển vọng cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng trong sóng nâng hạng Việt Nam

Nâng hạng thị trường và làn sóng vốn ngoại tiềm năng

Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 do Chính phủ ban hành, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách để sớm được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đây không chỉ là yếu tố nâng tầm định vị quốc gia, mà còn mở ra khả năng thu hút dòng vốn hàng tỷ USD từ các quỹ ETF, quỹ thụ động và cả vốn chủ động quốc tế.

Tháng 9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn được giới đầu tư toàn cầu quan tâm đặc biệt khi FTSE Russell chuẩn bị công bố kỳ đánh giá định kỳ. Sau nhiều năm nằm trong danh sách theo dõi, khả năng nâng hạng từ cận biên lên mới nổi đang tiến gần hơn bao giờ hết.

Cùng với đó, theo báo cáo chiến lược mới nhất của SSI Research, Việt Nam nhiều khả năng sẽ được FTSE Russell công bố nâng hạng vào tháng 10/2025. Sự kiện này có thể giúp thu hút khoảng 1 tỷ USD dòng vốn ETF từ các quỹ mô phỏng chỉ số. Kinh nghiệm từ nhiều thị trường khác cho thấy, chứng khoán thường diễn biến tích cực ngay cả trước thời điểm nâng hạng, nhờ kỳ vọng dòng vốn ngoại gia tăng và tâm lý nhà đầu tư cải thiện.

Với giá trị vốn hóa khoảng 90.000 tỷ đồng (~3,4 tỷ USD), thanh khoản bình quân 30 ngày đạt 15,1 triệu USD và room ngoại còn gần 24%, cổ phiếu MSN (Masan Group) nổi lên như một ứng viên sáng giá để lọt rổ chỉ số toàn cầu trong kịch bản nâng hạng. Tuy nhiên, không chỉ nhờ các tiêu chí kỹ thuật, sức hấp dẫn của MSN còn đến từ nền tảng kinh doanh cốt lõi vững chắc.

Hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ vững chắc

Điểm khác biệt giúp MSN duy trì sức hút lâu dài với nhà đầu tư chính là mô hình kinh doanh gắn liền với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, lĩnh vực tăng trưởng bền vững nhất tại Việt Nam. Với quy mô gần 100 triệu dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước đạt 6.391 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước, tạo dư địa lớn cho các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường.

Hiện tại, MSN sở hữu hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ tích hợp khép kín từ sản xuất đến phân phối, bao gồm Masan Consumer (MCH), WinCommerce (WCM), Masan MEATLife (MML) và Phúc Long Heritage (PLH). Trong đó, WCM giữ vị trí dẫn đầu thị phần bán lẻ hiện đại với gần 4.200 cửa hàng, tạo lợi thế vượt trội trong khâu phân phối sản phẩm cho MCH và MML.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý II/2025 không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, mà còn phản ánh cách Masan đang khai thác tối đa sức mạnh của một hệ sinh thái tích hợp, từ tiêu dùng, bán lẻ, thực phẩm đến vật liệu công nghệ cao. Trong quý, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 18.315 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế Pre-MI 1.619 tỉ đồng, đưa lũy kế 6 tháng lên 2.602 tỉ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ và vượt mốc 50% kế hoạch cả năm. Đây là minh chứng cho sự cộng hưởng giữa các mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, WinCommerce tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" của bán lẻ hiện đại với bốn quý liên tiếp có lãi. Doanh thu quý II tăng 16,4%, được thúc đẩy bởi chiến lược mở rộng mô hình WinMart+ tại khu vực nông thôn, đưa hệ thống bám sát hơn với nhu cầu tiêu dùng ở nông thôn, thị trường đang tăng trưởng nhanh. Bên cạnh đó, Masan MEATLife tăng tốc với 2.340 tỉ đồng doanh thu, tăng 30,7% nhờ tập trung vào mảng thịt chế biến, đúng với xu hướng người tiêu dùng dịch chuyển sang sản phẩm giá trị cao. Song song, Masan High-Tech Materials tận dụng đà phục hồi của giá khoáng sản chiến lược để cải thiện biên lợi nhuận, đóng góp thêm vào bức tranh tăng trưởng chung.

Định giá hấp dẫn trong kịch bản nâng hạng

Những kết quả kinh doanh tích cực này không chỉ củng cố vị thế của MSN trong vai trò doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ dẫn đầu, mà còn tạo nền tảng vững chắc để cổ phiếu MSN trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trên sàn giao dịch, mã cổ phiếu MSN cũng duy trì vị thế trong nhóm vốn hóa lớn nhất HOSE và có thanh khoản ổn định thuộc top VN30, bảo đảm khả năng hấp thụ dòng vốn quy mô tỷ USD. Đáng chú ý, việc tái cơ cấu cổ đông những năm gần đây đã cải thiện đáng kể tỷ lệ free float, giúp cổ phiếu trở nên phù hợp hơn với tiêu chí lựa chọn của các rổ chỉ số toàn cầu. Theo SSI Research, đây cũng là lý do MSN được đánh giá là một trong những doanh nghiệp bán lẻ có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn khi thị trường nâng hạng.

Trong bối cảnh Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu nâng hạng thị trường, nhà đầu tư tổ chức quốc tế sẽ ưu tiên các cổ phiếu đáp ứng cả tiêu chí kỹ thuật lẫn nội lực tăng trưởng. MSN, với nền tảng tiêu dùng thiết yếu, hiệu quả tài chính được cải thiện và room ngoại còn rộng, đang nổi lên như "cửa ngõ" tiềm năng để dòng vốn ngoại thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam.