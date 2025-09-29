Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm qua lăng kính chuyên gia

VN-Index trải qua 3 quý đầu năm 2025 với nhiều cú "bẻ lái". Từ những nhịp giảm mạnh bất ngờ sau "cú sốc" thuế quan, chỉ số chính đã bật tăng mạnh mẽ trở lại, liên tiếp phá đỉnh lịch sử.

Lãi suất ở mức thấp kéo dòng tiền nội trở lại thị trường giúp thanh khoản tăng cao đột biến, giá trị khớp lệnh nhiều phiên giao dịch trên HoSE đạt kỷ lục 2-3 tỷ USD.



Thị trường bước sang quý giao dịch cuối cùng của năm, vậy những yếu tố nào sẽ kích hoạt nhịp bứt phá kế tiếp của VN-Index?



Từ góc nhìn dòng tiền và chính sách, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN đánh giá ﻿khả quan về triển vọng thị trường chứng khoán trong quý 4/2025 nhờ chính sách vĩ mô thuận lợi (nổi bật với môi trường lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh đi cùng tăng tốc giải ngân đầu tư công). Ông Tâm dự báo tăng trưởng tín dụng 2025F của Việt Nam đạt 17%, cao hơn so với mức mục tiêu đặt ra từ đầu năm (16%).

Bên cạnh đó, định giá của VN-Index vẫn đang thấp hơn đáng kể so với các chu kỳ bơm tiền khác trong quá khứ với forward P/E 2025F hiện đạt 13,3 lần. Triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán cùng hiệu ứng đến từ sóng IPO và câu chuyện tài sản số cũng sẽ thúc đẩy triển vọng tăng giá của thị trường.

CPI mặc dù có thể mở rộng trong bối cảnh nguồn cung tiền đồng (VND) dồi dào tuy nhiên lạm phát 2025 dự kiến vẫn sẽ được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với kế hoạch của Chính phủ (4,5%).

Thêm vào đó, tỷ giá hối đoái USD/VND mặc dù vẫn đang neo ở mức cao so với đầu năm 2025 (tỷ giá bán của Vietcombank hiện tăng 3,5% YTD) tuy nhiên xu thế hạ nhiệt sẽ ngày càng rõ rệt hơn trong các tháng cuối năm nhờ nguồn cung USD gia tăng (kiều hối, chi tiêu của khách du lịch quốc tế,...) bên cạnh động thái can thiệp của NHNN từ tháng 8/2025 (bán USD kỳ hạn, có hủy ngang).

Về mặt dòng tiền, mặc dù áp lực bán ròng của khối ngoại trong ngắn hạn đang duy trì tuy nhiên chúng tôi đánh giá dòng tiền khối nội sẽ cân bằng tác động của NĐTNN, trong bối cảnh môi trường lãi suất huy động thấp thúc đẩy nhà đầu tư trong nước tích cực tìm kiếm các kênh đầu tư tiềm năng và thanh khoản cao như chứng khoán.

Trên góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia ASEANSC nhận định VN-Index sẽ hình thành pha điều chỉnh, tích lũy với các ngưỡng hỗ trợ gần là 1.600 điểm trước khi bước vào pha tăng tiếp theo với vùng mục tiêu 1.800 +/- trong khoảng thời gian cuối năm 2025 (dựa trên mô hình sóng Elliot).

Tương tự, ﻿trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định thị trường chứng khoán còn dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.

VCBS đưa ra ước tính P/E của VN sẽ dao động ở vùng 13,4x – 16,4x và tiếp tục hướng tới kịch bản cơ sở tại 1.672 điểm và kịch bản tích cực tại 1.854 điểm trong 4 tháng cuối năm 2025 với (1) kỳ vọng nâng hạng thị trường, (2) các chính sách quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng và (3) các bước tiến tiếp theo từ nghệ thuật ngoại giao linh hoạt.

Đội ngũ phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh vào các tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới, đồng thời đưa VN-Index hướng tới mức đỉnh mới.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, chiến lược đầu tư theo vốn hoá phù hợp vào các tháng cuối năm 2025 sẽ tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm ngành mang tính nội lực của Việt Nam như Ngân hàng, Chứng khoán, BĐS, Bán lẻ Tiêu dùng và Dầu khí.

Trong bài viết mới nhất trên trang Facebook cá nhân, ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment cho rằng, nếu so sánh với giai đoạn 2020–2021, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán còn mạnh mẽ hơn, trong khi định giá thị trường vẫn chưa cao bằng. “Nếu so sánh tương đối về mặt thời gian, tháng 8/2025 tương đối ngang với mức tháng 12/2020 về chu kỳ thời gian, định giá, biến động của thị trường, biến động của từng phân lớp cổ phiếu”, ông Trung phân tích.

Vị chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng hiện tại là phải nhìn vào bức tranh lớn, xu hướng dài hạn. Khi thanh khoản còn được bơm mạnh, thị trường còn dư địa đi lên. Câu chuyện chi tiết về từng cổ phiếu hay những biến động vài chục điểm trong ngắn hạn sẽ không làm thay đổi xu thế dài hạn. Dòng tiền và thanh khoản lên gấp 2-3 lần so với chu kỳ trước 2020-2021, và hiện định giá thị trường mới đi được một nửa con đường so với chu kỳ trước. “VN-Index sẽ tăng vượt tất cả các kịch bản trong trí tưởng tượng phong phú nhất của nhà đầu tư” , chuyên gia nhấn mạnh.