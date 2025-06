Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng ở Quảng Nam

Ngày 22/6, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng.

Công an bắt giữ và triệu tập 34 người liên quan để điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc. (Ảnh: CA)

Qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiệnnhóm người ở Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua internet. Đường dây này có quy mô lớn, nhiều người tham gia, tính chất và phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Ban Chuyên án xác định được 2 kẻ cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1990, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Huỳnh Văn An (sinh năm 1989, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Ngày 21/6, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án phân công nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệu tập 34 người trú trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đến làm việc.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Trí, Huỳnh Văn An và những người phạm tội liên quan trong đường dây.

Trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của những người liên quan, công an xác định, từ tháng 4 đến nay, đường dây này đã tổ chức trên 100.000 lượt đánh bạc của “con bạc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận, tổng số tiền giao dịch hơn 350 tỷ đồng.

Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop, 2 xe ô tô, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu.