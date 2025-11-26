Triệt phá đường dây lừa đảo dựng “dự án ma” trên Binance Smart Chain, phong tỏa gần 100.000 USDT

Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: BCA

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá.

Cơ quan chức năng cho biết đây là một đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên môi trường mạng, sử dụng mô hình đa cấp biến tướng để kéo theo hàng nghìn người tham gia và chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ 14 nghi phạm, thu nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) đã nghĩ ra kế hoạch tạo dựng dự án “ảo” mang tên TOSI nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này thuê lập trình viên phát triển đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút người đầu tư.

Toàn bộ hệ thống kỹ thuật được giao cho Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh) thiết kế và vận hành. Đáng chú ý, nhóm đã cài đặt chức năng liên kết ví cá nhân vào hệ thống, khiến mọi giao dịch của nhà đầu tư đều chảy thẳng vào ví riêng của các đối tượng, không qua ví chung hay sàn.

Để hợp thức hóa dự án, các đối tượng tung tin rằng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance. Cùng với đó, chúng đưa ra các gói đầu tư lãi suất “khủng” từ 3% đến 22%, kèm cơ chế trả thưởng đa cấp. Khi lượng người mới giảm, nhóm lập tức đóng các website với lý do “bảo trì”, “bị tấn công”, rồi tiếp tục dựng dự án mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Nhằm mở rộng ảnh hưởng, Duy và Thỏa bắt tay với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) vận hành kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng cáo sai sự thật, tổ chức livestream, hội thảo và các chuyến gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Đồng thời, chúng tuyển mạng lưới Leader ở nhiều địa phương để phát triển hệ thống đa cấp quy mô lớn.

Từ năm 2021 đến nay, cơ quan điều tra xác định nhóm đã triển khai liên tiếp 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên cả nước.

Trong quá trình khám xét, công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20 GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong ví điện tử cùng nhiều bất động sản và tài sản khác.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân sớm trình báo để được hỗ trợ theo quy định, đồng thời cảnh báo người dân cần tỉnh táo, không tham gia các dự án đầu tư trực tuyến khi chưa được kiểm chứng để tránh rủi ro bị chiếm đoạt tài sản.



