Triệt phá đường dây sản xuất dầu ăn giả cho người từ thức ăn chăn nuôi: 3 năm thu về 8.200 tỷ đồng

Ngày 24/6, theo VTV, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả với quy mô cực lớn – hàng chục nghìn tấn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Đáng chú ý, loại dầu ăn này thực chất là dầu thực vật dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng lại được đưa ra thị trường tiêu dùng như một sản phẩm thực phẩm hợp pháp.

Nhóm chủ mưu sử dụng đường ống ngầm để bơm dầu từ bồn chứa nguyên liệu dành cho vật nuôi sang bồn chứa dầu dùng cho người. Sau đó, họ công bố sản phẩm là dầu ăn bổ sung vitamin A, nhưng kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy không hề có thành phần này.



Để hợp thức hóa quy trình, các đối tượng lập hàng loạt công ty bình phong, công bố sản phẩm thực phẩm giả mạo rồi đưa đi tiêu thụ rộng rãi. Nơi tiêu thụ chính là các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, làng nghề chế biến thực phẩm vặt như bim bim, snack…



Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố ba bị can, trong đó có bà Đặng Thị Hương – Giám đốc Công ty Nhật Minh Food và ông Nguyễn Trọng Năng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Dương, về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Buôn lậu”. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu đang chờ tiêu thụ.

Trong đường dây này có sự tham gia của Công ty TNHH An Hưng Phước - một trong những đơn vị nhập khẩu dầu thực vật hàng đầu cả nước. Ước tính doanh thu của các công ty liên quan trong 3 năm gần đây lên tới hơn 8.200 tỷ đồng, có doanh nghiệp đã hoạt động liên tục suốt 14 năm với doanh thu hàng năm lên đến 4.500 tỷ đồng.



Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã trục lợi từ 2 nguồn chính. Thứ nhất, chênh lệch giá bán, khi dầu ăn cho người được bán cao hơn khoảng 17% so với dầu dùng cho vật nuôi. Thứ hai, trốn thuế giá trị gia tăng: dầu ăn cho người chịu thuế 8%, còn dầu dùng cho chăn nuôi được miễn thuế (0%).