Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam

12-09-2025 - 15:50 PM | Thị trường

Ngày 12/9, Ban chuyên án LC825 (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển vàng miếng trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trước đó, sáng 4/9, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai , lực lượng Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép kim loại quý từ Trung Quốc về Việt Nam, gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989, trú thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San); Cù Thị Hồng (SN 1959, trú thôn Tòng Mòn, xã Cốc San); Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tổ 4 phường Kim Tân); Trần Thị Gái (SN 1961, trú tổ 3 phường Lào Cai).

Tang vật thu giữ gồm 9 miếng vàng hình chữ nhật, kích thước 5,5 x 3,8 cm; một mặt dẹt, một mặt lồi in nổi hình Đức Phật.

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam- Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Thị Thắm.

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam- Ảnh 2.

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam- Ảnh 3.

Đối tượng Cù Thị Hồng (trái) và Trần Thị Gái (phải).

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng này thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam để nhận tiền công. Gần đây, họ chuyển sang vận chuyển vàng cho một phụ nữ Trung Quốc (không rõ lai lịch) với tiền công 100.000 đồng/miếng.

Ban chuyên án đã chỉ đạo lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng, trưng cầu giám định và mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam- Ảnh 4.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ 9 miếng kim loại thu giữ là vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,95%. Tổng khối lượng 2.533,2 gram (tương đương 675,52 chỉ), trị giá khoảng 7,836 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Một mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng vọt hơn 220%, là 'mỏ vàng' được các 'gã khổng lồ' đổ hàng chục nghìn tỷ để sản xuất

Theo Thành Đạt - Trung Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại nông sản quý của thế giới ồ ạt vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nhập khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Mỹ, Ukraine đều đua nhau gửi hàng đến nước ta

Một loại nông sản quý của thế giới ồ ạt vào Việt Nam chỉ trong 1 tháng: Nhập khẩu tăng trưởng 3 chữ số, Mỹ, Ukraine đều đua nhau gửi hàng đến nước ta Nổi bật

Tháng ngâu, VinFast vẫn bán mỗi ngày hơn 350 ô tô

Tháng ngâu, VinFast vẫn bán mỗi ngày hơn 350 ô tô Nổi bật

Philippines ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu sang những thị trường nào?

Philippines ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu sang những thị trường nào?

15:14 , 12/09/2025
Honda ra mắt xe điện mini mới: Phạm vi hoạt động 295km, giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng

Honda ra mắt xe điện mini mới: Phạm vi hoạt động 295km, giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng

14:40 , 12/09/2025
Muốn đổi iPhone cũ lấy iPhone mới, đây là cách hời nhất mà bạn phải biết

Muốn đổi iPhone cũ lấy iPhone mới, đây là cách hời nhất mà bạn phải biết

14:18 , 12/09/2025
Sầu riêng sượng nước rớt giá mạnh, khắc phục được không?

Sầu riêng sượng nước rớt giá mạnh, khắc phục được không?

13:58 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên