Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư dự án tiền ảo “WorldMall.app”

Thông tin từ Bộ Công an, cơ quan chức năng vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án tiền ảo "WorldMall.app".

Trước đó, ngày 8/9/2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự (Phòng Trọng án) phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi "WorldMall.app" (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại: phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988, trú tại: Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại: số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội) đã lập trình phần mềm "WorldMall.app", với đồng tiền ảo WM.

Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh. Ảnh: CQCA

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiển ảo WorldMall, Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú tại: Tổ 15, phường Long Biên, TP.Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại: Số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm. Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 - 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.