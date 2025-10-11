Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trình làng thời trang NEVO – tham vọng chinh phục thể thao Việt

11-10-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Trình làng thời trang NEVO – tham vọng chinh phục thể thao Việt

NEVO – nhãn hiệu athleisure mới, ra mắt cuối 2025, được YODY hậu thuẫn: thử thách thị trường và con đường thương hiệu

Thị trường thời trang thể thao Việt Nam sắp đón một "tân binh" khá đặc biệt: NEVO, được trực tiếp đỡ đầu bởi YODY – thương hiệu đã nằm trong top 10 Đông Nam Á (theo nghiên cứu của Campaign Asia, trụ sở tại Anh Quốc). Trong khi người tiêu dùng nội địa vẫn "khát" một thương hiệu thể thao bản địa, NEVO tuyên bố đặt mục tiêu trở thành lựa chọn hàng đầu cho người Việt yêu vận động hàng ngày. Liệu rằng với hậu thuẫn "ông lớn", NEVO có đủ lực để cạnh tranh với các thương hiệu ngoại nhập?

Từ "khoảng trống" dành cho thương hiệu nội địa

Thống kê mới nhất từ báo cáo nghiên cứu ngành cho thấy thị trường trang phục thể thao tại Việt Nam tăng trưởng 15–20% mỗi năm, kéo theo nhu cầu mạnh mẽ về sản phẩm athleisure – trang phục vừa mặc tập, vừa mặc thường ngày. Tuy nhiên, phần lớn thương hiệu được người dùng lựa chọn vẫn là nhãn ngoại nhập hoặc các thương hiệu quốc tế có mặt tại Việt Nam.Bên cạnh đó, một xu hướng thể thao mới như pickleball chỉ riêng quý III/2024 đã chứng kiến hơn 150.000 đơn hàng được giao dịch – cho thấy người Việt sẵn sàng chi tiêu cho hoạt động rèn luyện sức khỏe.

Nhưng trong "cơn sốt" đó, thị trường nội địa vẫn thiếu một thương hiệu thể thao ứng dụng mang bản sắc Việt, đủ tiêu chuẩn về thiết kế, chất liệu và hệ thống phân phối. Chính khoảng trống này trở thành đất cho NEVO.

Trình làng thời trang NEVO – tham vọng chinh phục thể thao Việt- Ảnh 1.

Hình ảnh đầu tiên về sản phẩm của NEVO

Dự án NEVO: khởi nguồn & triết lý vận động

NEVO sinh ra từ niềm tin giản dị: "chuyển động là nguồn năng lượng nuôi dưỡng cuộc sống." Khác với thương hiệu thời trang chỉ tập trung vào dáng vẻ, NEVO muốn tạo ra sản phẩm đồng hành cùng chuyển động — không gò bó phần nhìn, mà hướng tới cảm giác năng động, thoải mái, tự tin.

YODY – tên tuổi đã từng vượt rào nội địa, lọt vào Top 10 thương hiệu thời trang Đông Nam Á, lần này "tiếp tay" cho NEVO bằng hệ thống sản xuất, chuỗi phân phối, cũng như chiến lược thương hiệu. Việc NEVO đứng trên vai "đàn anh" lớn không chỉ là lợi thế, mà cũng là áp lực tạo kim cương để thương hiệu bức phá, tạo dấu ấn riêng trong làng thời trang thể thao Việt Nam.

Theo thông tin từ NEVO, bộ sưu tập đầu tiên gồm hơn 200 sản phẩm, được chia làm 5 dòng chính:

MoveX – Tập trung vào công nghệ thấm hút, nhanh khô

LiteMove – Sử dụng chất liệu siêu nhẹ, chạm mát lạnh

FlexMove – Tối ưu bền bỉ, đàn hồi, siêu co giãn

DailyMove – dành cho sử dụng hàng ngày

BeautyMove – dòng sản phẩm tập trung thiết kế, điểm nhất tinh tế

Trình làng thời trang NEVO – tham vọng chinh phục thể thao Việt- Ảnh 2.

Sản phẩm NEVO đáp ứng đa dạng nhu cầu tập luyện

Điểm chung của sản phẩm là tập chung vào chất liệu nhẹ, thoáng khí, thoải mái nhưng vẫn giữ form và hiệu ứng thẩm mỹ - rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm Việt Nam.

Được biết, NEVO sẽ thử nghiệm 3 cửa hàng đầu vào cuối năm 2025 (cửa hàng đầu tiên ở Thái Bình), sau đó mở rộng ra các tỉnh thành vào năm 2026. Được hậu thuẫn từ thương hiệu top10 Đông Nam Á, NEVO có thể tạo cú hích trong thị trường nội địa, ít nhất gây chú ý trong cộng đồng yêu thể thao & thời trang trẻ.

Trình làng thời trang NEVO – tham vọng chinh phục thể thao Việt- Ảnh 3.

Hình ảnh đầu tiên về cửa hàng của NEVO

Nếu NEVO thành công trong việc cân bằng giữa bản sắc riêng và lợi thế từ YODY, thì thương hiệu này không chỉ đóng góp thêm vào hệ sinh thái thời trang Việt, mà còn tạo thành "cầu nối" để người dùng Việt tiếp cận sản phẩm địa phương chất lượng cao trong phân khúc athleisure.

Freedom in Motion – slogan của NEVO, không chỉ là lời khẳng định thương hiệu, mà là lời mời độc giả "cùng vận động, cùng khởi đầu" trong một thị trường đổi mới.

Ánh Dương

