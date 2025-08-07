Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2025. Trong đó, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025) đối với 4 dự án Luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn; Luật Viên chức (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị quyết cũng phân công rõ cơ quan trình, chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật vừa được bổ sung.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ chủ trì thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì thẩm tra. Dự án Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra.

Các dự án luật trên đều do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 tới đây.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có gì mới?

Trước đó, chiều 31-7, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã họp với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như diện tác động của dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đối với đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, được dư luận hết sức quan tâm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo đề xuất 6 nội dung sửa đổi, hoàn thiện; 3 nội dung bổ sung trong dự thảo luật.

Thứ nhất, hoàn thiện quy định liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế đối với từng loại thu nhập chịu thuế.

Thứ hai, hoàn thiện các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân đảm bảo phù hợp với thực tiễn, minh bạch trong thực hiện.

Thứ ba, hoàn thiện quy định về tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh; rà soát mức doanh thu chịu thuế đối với thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tiễn; điều chỉnh mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến mức giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ năm, điều chỉnh thu gọn số bậc thuế của Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công.

Thứ sáu, rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về kỳ tính thuế, khấu trừ thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của người nộp thuế.