Trong 6 giờ tới, người dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Nghệ An chú ý

Cơ quan khí tượng thuỷ văn Trung ương vừa phát thông báo cho biết, trong 12 giờ qua (từ 22h ngày 24/7 đến 10h ngày 25/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Hàng 2 160,2 mm (Lai Châu); Mường Tùng 167,2mm (Điện Biên); Chiềng Lao 2 162mm (Sơn La); Hồ Thầu 2 81,8mm (Tuyên Quang); Văn Phòng Điều Hành Yên Na 57,2mm (Nghệ An);…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ảnh (nchmf).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghiện đông dân, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.