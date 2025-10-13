Trong thời gian ngắn, 1 người phụ nữ thu mua 177 căn hộ với tổng giá trị 740 tỷ đồng: Cảnh sát vào cuộc vạch trần đường dây cực tinh vi phía sau

“Phú bà” nắm trong tay hàng trăm bất động sản

Giữa năm 2024, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin một người phụ nữ họ Lý ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã thu mua hàng trăm căn hộ chỉ trong thời gian ngắn. Theo tờ Jimu News, nữ doanh nhân này quê gốc ở tỉnh Hồ Nam, là người sáng lập và điều hành tập đoàn Đại Chí.

Từ năm 2016, khi thị trường bất động sản ở các thành phố lớn của Hồ Nam bắt đầu bùng nổ, bà Lý đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, liên tục mua vào nhiều dự án nhà ở hạng sang.

Chỉ sau vài năm, nữ doanh nhân đã sở hữu 87 bất động sản, tất cả đều nằm ở vị trí đắc địa và được thiết kế sang trọng, trở thành những công trình nổi bật trong thành phố. Sự giàu có của bà Lý khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng dấy lên không ít nghi ngờ.

Đến tháng 3/2024, dư luận một lần nữa dậy sóng khi tòa án ra quyết định tịch thu và phong tỏa 87 căn hộ hạng sang ở Hồ Nam đứng tên bà Lý. Nhưng điều khiến công chúng càng kinh ngạc hơn là bà ta còn sở hữu thêm 90 căn hộ khác tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy và tất cả cũng đều tọa lạc tại những vị trí vàng.

Trong khi phần lớn người dân Trung Quốc vẫn đang vật lộn với giấc mơ “an cư”, thì một cá nhân có thể nắm trong tay gần 177 căn hộ khiến nhiều người phẫn nộ. Câu hỏi được đặt ra: nguồn tiền của bà Lý đến từ đâu, và vì sao bà có thể mua được lượng tài sản lớn như vậy?

(Ảnh minh họa)

Đằng sau “nữ doanh nhân thành đạt” là đường dây đầu cơ tinh vi

Theo điều tra của Hunan Daily, bà Lý không chỉ là một doanh nhân bình thường mà thực chất là mắt xích chủ chốt trong một đường dây đầu cơ bất động sản quy mô lớn. Đằng sau bà ta là sự hỗ trợ của một người đàn ông họ Lăng, kẻ được cho là “cánh tay phải” trong toàn bộ hoạt động gây quỹ và mua bán trái phép này.

Tập đoàn Đại Chí, vốn được giới thiệu là doanh nghiệp đầu tư hợp pháp, thực ra chỉ là “bình phong” cho hoạt động huy động vốn bất hợp pháp. Dưới danh nghĩa kêu gọi đầu tư, bà Lý và người họ Lăng đã thu hút một lượng lớn tiền từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, sau đó dùng số tiền này để thu mua hàng loạt bất động sản cao cấp tại các thành phố lớn.

Chỉ riêng 87 căn hộ ở Hồ Nam mà bà Lý đứng tên đã có tổng diện tích hơn 30.000 mét vuông, với giá trị ước tính khoảng 100 triệu NDT (hơn 370 tỷ đồng). Khi cộng thêm 90 căn hộ khác ở Hợp Phì, tổng giá trị tài sản của đường dây này vượt quá 200 triệu NDT (khoảng 740 tỷ đồng), một con số khổng lồ đối với cá nhân.

Cơ quan điều tra cho biết, mô hình của họ hoạt động như một quỹ đầu cơ trá hình. Sau khi gom được tiền, họ nhanh chóng mua vào nhiều bất động sản ở vị trí trung tâm, chờ giá tăng rồi bán ra để thu lợi. Tuy nhiên, khi thị trường nhà đất ở Hồ Nam và Hợp Phì bắt đầu “sốt giá”, hoạt động đầu cơ của nhóm này đã khiến giá nhà tăng vọt, tác động tiêu cực đến người dân địa phương.

(Ảnh minh họa)

Khi tiến hành kiểm tra hoạt động của tập đoàn Đại Chí, cảnh sát nhanh chóng phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các báo cáo tài chính. Nhiều khoản tiền huy động được không có nguồn gốc rõ ràng, trong khi việc mua bán bất động sản lại được thực hiện dồn dập trong thời gian ngắn.

Các cơ quan chức năng xác định đây là hành vi “gây quỹ bất hợp pháp”, một hình thức lừa đảo tài chính tinh vi, thường núp bóng doanh nghiệp đầu tư hoặc tập đoàn lớn. Với quy mô hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành, đường dây của bà Lý và người họ Lăng đã qua mặt được cơ quan quản lý trong suốt nhiều năm, cho đến khi thị trường địa ốc tăng nóng khiến mọi thứ vỡ lở.

Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ 177 căn hộ do nữ doanh nhân họ Lý và đồng phạm sở hữu đã bị tòa án niêm phong. Cơ quan công an đồng thời khởi tố vụ án “gây quỹ trái phép và đầu cơ bất động sản” để điều tra theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, toàn bộ số tài sản đứng tên bà Lý đã bị phong tỏa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra hành vi huy động vốn trái phép và rửa tiền liên quan đến tập đoàn Đại Chí.

(Theo Hunan Daily, Jimu news)

