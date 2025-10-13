Gần 30 năm xem “Hoàn Châu cách cách” tôi mới phát hiện ra: Hóa ra đây mới là tên thật của Tiểu Yến Tử, liên quan đến 1 nhân vật không ai ngờ

Ra mắt năm 1998, Hoàn Châu cách cách là phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng trên khắp châu Á, đưa tên tuổi của dàn diễn viên như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng… vụt sáng thành sao hạng A.

Nhân vật Tiểu Yến Tử do Triệu Vy thủ vai là một cô gái mồ côi, hoạt bát, tinh nghịch, nhưng có trái tim nhân hậu và chính trực. Chính sự thể hiện sinh động, đáng yêu của Triệu Vy đã khiến hình ảnh Tiểu Yến Tử in sâu trong lòng khán giả, trở thành một trong những vai diễn kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Bộ phim kéo dài 3 phần. Trong đó, 2 phần đầu do Triệu Vy đảm nhận vai Tiểu Yến Tử, còn phần 3 được thay thế bởi Huỳnh Dịch. Dù có sự thay đổi diễn viên, cái tên “Tiểu Yến Tử” vẫn là biểu tượng của tuổi trẻ, của lòng tự do và tinh thần lạc quan.

Trong phim, khán giả được biết Tiểu Yến Tử là cô gái mồ côi từ nhỏ, được sư phụ nhận nuôi và kiếm sống bằng nghề mãi võ rong. Cô được mọi người gọi bằng biệt danh “Tiểu Yến Tử”, nghĩa là “chim én nhỏ”, vì tính cách lanh lợi, nhanh nhẹn như loài chim én. Cái tên này được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt 2 phần phim, đến mức nhiều người tưởng rằng đó là tên thật của nhân vật.

Tiểu Yến Tử do Triệu Vy thủ vai gây dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả

Năm 2019, trong chương trình truyền hình thực tế “Nhà hàng Trung Hoa”, hai nam diễn viên từng gắn bó với Hoàn Châu cách cách là Tô Hữu Bằng (đóng vai Ngũ A Ca) và Huỳnh Hiểu Minh (đóng vai Tiêu Kiếm) đã có dịp hội ngộ. Trong buổi trò chuyện, Tô Hữu Bằng kể lại rằng có lần anh được hỏi về tên thật của Tiểu Yến Tử, nhưng khi ấy chính anh cũng không biết câu trả lời.

Khi Tô Hữu Bằng đem câu hỏi này ra đố vui với các thành viên trong chương trình, Huỳnh Hiểu Minh đã hài hước nói đùa: “Đến tên của vợ mình mà anh cũng không biết sao?”

Lời nói này ám chỉ việc trong phim, nhân vật Ngũ A Ca (do Tô Hữu Bằng đóng) chính là chồng của Tiểu Yến Tử. Ngay lập tức, Tô Hữu Bằng liền vui vẻ đáp trả: “Cậu cũng đâu có biết tên của em gái cậu!”

Tô Hữu Bằng và Huỳnh Hiểu Minh nhắc lại về nhân vật “Tiểu Yến Tử”

Câu nói khiến cả trường quay bật cười, nhưng cũng gợi lại một chi tiết mà rất ít người nhớ: trong phần ba của Hoàn Châu cách cách, nhân vật Tiêu Kiếm (Huỳnh Hiểu Minh thủ vai) chính là anh ruột của Tiểu Yến Tử. Và chính tại đây, Tô Hữu Bằng mới tiết lộ tên thật của Tiểu Yến Tử là “Phương Từ”.

Trên thực tế, tên “Phương Từ” có xuất hiện trong một phân đoạn ngắn khi Tiểu Yến Tử tự giới thiệu về bản thân. Tuy nhiên, do tình tiết này không được nhấn mạnh, lại chỉ được nhắc rõ hơn trong phần 3, vốn ít người xem hơn hai phần đầu nên phần lớn khán giả đều bỏ qua.

Theo nội dung phần 3 của phim, Tiểu Yến Tử thực chất tên là Phương Từ. Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết Tiểu Yến Tử vốn là em gái ruột của Phương Nghiêm - người sau này đổi tên thành Tiêu Kiếm. Cả hai là con của Phương Chi Hàng, tri phủ Chiết Giang.

Khi còn nhỏ, gia đình họ Phương bị kẻ gian hãm hại, cha mẹ qua đời. Hai anh em may mắn thoát nạn nhưng bị thất lạc nhau. Phương Nghiêm được một cao tăng cứu giúp, nuôi dạy võ thuật và đổi tên thành Tiêu Kiếm. Còn Phương Từ trôi dạt đến Bắc Kinh, sống bằng nghề mãi võ và được mọi người gọi là Tiểu Yến Tử vì dáng người nhanh nhẹn, hoạt bát như chim én.

Định mệnh đã đưa cô gặp gỡ Hạ Tử Vy, một tiểu thư hiền lành lên kinh đô tìm cha. Trớ trêu thay, cha ruột của Tử Vy lại chính là Hoàng đế Càn Long. Trong một lần giúp Tử Vy, Tiểu Yến Tử vô tình bị hiểu lầm là con gái riêng của nhà vua.

Câu chuyện rẽ sang hướng khác khi Càn Long nhận cô làm con và ban cho danh hiệu “Hoàn Châu cách cách”. Dù biết mình không phải công chúa thật, nhưng vì khao khát được yêu thương, Tiểu Yến Tử đành tiếp tục sống trong thân phận ấy, dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.