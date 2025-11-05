Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trụ cầu sông Lô trơ cốt thép, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm định chất lượng

05-11-2025 - 11:42 AM | Bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm định chất lượng, đánh giá khả năng chịu lực của công trình Cầu Sông Lô (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 4/11, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc rà soát, kiểm tra chất lượng công trình cầu Sông Lô .

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình cầu sông Lô.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác cầu Sông Lô và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm định chất lượng, công trình, thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành công trình.

Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh cần xây dựng và điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với thực tế để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 15/11.

Trụ cầu sông Lô trơ cốt thép, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm định chất lượng- Ảnh 1.

Cầu sông Lô bắc qua xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ được xây dựng cách đây 10 năm. (Ảnh: VOV).

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô.

Cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có liên quan trực thuộc UNBND tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Sông Lô, phân luồng, tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông phía hai hướng đầu cầu.

Thời gian gần đây, báo chí phản ánh về chất lượng một số trụ Cầu Sông Lô bị xuống cấp nghiêm trọng , một số trụ bê tông bị lộ cốt thép chịu lực, ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Ngày 2/11, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ra thông báo cấm ô tô chạy qua cầu sông Lô và chỉ cho phép mô tô 2-3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu.

Các phương tiện giao thông khi lưu thông qua cầu sông Lô đi với tốc độ tối đa không quá 20km/h và không được dừng, đỗ trên cầu.

Cầu sông Lô được được khởi công xây dựng từ năm 2010, đến năm 2015 công trình được khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng. Cầu có chiều dài 517,8m, mặt cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m.

Cầu gồm 9 nhịp, 8 trụ và 2 mố, trong đó dầm chính gồm 3 nhịp dầm hộp liên tục bằng bêtông cốt thép dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; 6 nhịp dẫn bằng dầm chữ L bê tông cốt thép dự ứng lực.

"Bung" 8 siêu dự án cầu đường, mở tung cánh cửa siêu vùng đô thị 20 triệu dân

Theo Châu Anh

VTC News

