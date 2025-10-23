Trưa ngày 23/10, giá vàng miếng tăng 900.000 đồng/lượng

Ghi nhận lúc 14h, giá vàng thế giới tăng 0,5% so với mức đóng cửa gần nhất, giao dịch tại 4.116 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng có xu hướng tăng. Ghi nhận lúc 14h10, Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. So với mức đóng cửa hôm qua, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng này đã tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng ở giá mua nhưng tăng 0,9 triệu đồng ở giá bán, niêm yết ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 146,2 – 148,7 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty PNJ tăng 400.000 đồng/lượng ở giá mua và tăng 800.000 đồng/lượng ở giá bán, lên niêm yết ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng; DOJI cũng mua - bán ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng, giá mua và giá bán cùng tăng 900.000đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối ngày hôm qua, mua - bán ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng.

------------------------------------------------------------------

Giá vàng quốc tế tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch sáng nay. Ghi nhận lúc 8h50, giá vàng thế giới giao ngay giao dịch ở 4.081 USD/ounce, giảm 0,3% so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng thế giới đã giảm 5,29% trong phiên giao dịch 21/10 - mức giảm theo ngày mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong phiên giao dịch 22/10, giá vàng thế giới giảm thêm 0,63% và có lúc về sát 4.000 USD/ounce.

Giá vàng đã nhiều lần lập kỷ lục và tăng 54% trong năm nay, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed và dòng vốn mạnh đổ vào các quỹ ETF.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: "Với động thái tăng giá mạnh mẽ trong vài tuần qua, chúng tôi không hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy một chút hoạt động chốt lời trước báo cáo CPI của Mỹ vào thứ Sáu".

Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ Sáu, bị trì hoãn do tình trạng đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ đang diễn ra, dự kiến sẽ cho thấy lạm phát cơ bản giữ ở mức 3,1% trong tháng 9.

Các nhà đầu tư gần như chắc chắn khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới. Vàng, một tài sản không sinh lời, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trong khi đó, Nga mới đây cho biết rằng họ vẫn đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về cuộc gặp tiềm năng giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong một lưu ý: "Chúng tôi vẫn duy trì triển vọng tăng giá đối với vàng và bạc vào năm 2026 và sau đợt điều chỉnh rất cần thiết, các nhà giao dịch có thể sẽ tạm dừng để suy nghĩ trước khi kết luận rằng những diễn biến thúc đẩy đà tăng giá lịch sử trong năm nay vẫn chưa kết thúc".

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận lúc 8h sáng nay vẫn chưa có sự điều chỉnh so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty SJC, PNJ và Doji cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải mua - bán ở mức 149,3 - 149,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 145,4 – 147,9 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ niêm yết ở mức 146 – 148,6 triệu đồng/lượng; DOJI mua - bán ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh giao dịch ở mức 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng.