Trực tiếp lái xuống hầm xe “ám ảnh” nhất Hà Nội lúc này, liệu có đáng sợ như lời đồn?

Thời gian gần đây, Hanoi Centre trở thành một trong những trung tâm thương mại mới được nhiều người chú ý tại Hà Nội. Ngay từ khi ra mắt, địa điểm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ quy mô lớn, thiết kế hiện đại cùng sự xuất hiện của nhiều thương hiệu và không gian mua sắm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố đó, khu vực hầm gửi xe của tòa nhà cũng đang nhận được không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trước đó, đã có nhiều bài đăng phản ánh về thiết kế hầm xe tại đây. Một số người cho rằng đường xuống hầm khá dốc và xoắn, khiến việc di chuyển trở nên căng thẳng, đặc biệt với những người lần đầu xuống hầm. Gần đây, một vị khách còn chia sẻ tình huống xảy ra ùn tắc bên dưới hầm vào thời điểm khách ra về đông, khiến câu chuyện này tiếp tục được nhắc đến. Vậy thực tế khu vực hầm xe tại đây được thiết kế như thế nào?

Lối xuống hầm “cua gắt” khiến nhiều người gặp sự cố

Theo ghi nhận, hầm gửi xe của Hanoi Centre có tổng cộng 3 cửa xuống hầm, và mỗi cửa đều được thiết kế cho cả chiều vào và chiều ra.

Điểm được nhiều người nhắc tới nhất chính là thiết kế đường xuống hầm. Cả 3 cửa đều sử dụng dạng xoắn ốc, với độ dốc khá lớn. Quãng đường xuống tương đối dài và phải ôm cua liên tục qua nhiều vòng. Với những người chưa quen địa hình, cảm giác lái xe ở đoạn này có thể khá căng thẳng. Đã có không ít video chia sẻ lại các tình huống bị ngã trong quá trình đi xuống hoặc đi lên khỏi hầm xe.

Đáng chú ý, dù đường xuống vừa xoắn ốc vừa dốc, bên trong hầm vẫn được chia thành 2 làn cho hai chiều xe lên và xuống. Điều này khiến một số người cảm thấy áp lực khi di chuyển, bởi trong lúc đang ôm cua xuống dốc vẫn có thể bắt gặp xe từ chiều ngược lại đang đi lên ở làn bên cạnh.

Với xe máy, một số người chia sẻ rằng tại các đoạn đỉnh cua, nếu xử lý tay lái không chắc thì xe dễ bị chao hoặc mất thăng bằng. Điều này đặc biệt dễ xảy ra với những người tay lái yếu hoặc lần đầu xuống hầm.

Tình trạng ùn tắc dưới hầm vì nhiều lý do

Ngoài ra, gần đây, theo phản ánh của một số vị khách đến Hanoi Centre, vào những khung giờ đông như cuối tuần hoặc dịp lễ, khu vực này đôi khi xuất hiện tình trạng ùn ứ. Nguyên nhân chủ yếu là do làn đường hỗn hợp có cả ô tô và xe máy. Khi một phương tiện xử lý chậm hoặc gặp sự cố, dòng xe phía sau có thể nhanh chóng bị dồn lại.

Một yếu tố khác cũng được nhiều người nhắc tới là khâu thanh toán gửi xe. Dù hầm xe đã trang bị máy thanh toán tự động, nhưng không phải ai cũng quen sử dụng. Nhiều người vẫn lựa chọn chuyển khoản trực tiếp tại chỗ. Việc này khiến thời gian xử lý kéo dài hơn và đôi khi làm chậm dòng xe phía sau.

Tổng thể, hầm gửi xe của Hanoi Centre có không gian khá rộng và được đầu tư hiện đại. Tuy nhiên, thiết kế xoắn ốc kết hợp với độ dốc lớn cùng việc hai chiều xe chạy song song khiến trải nghiệm lái xe ở đây trở nên thử thách hơn, đặc biệt với những người chưa quen địa hình.

Với những ai lần đầu xuống hầm tại đây, một số người thường chia sẻ kinh nghiệm: đi chậm, giữ khoảng cách với xe phía trước, giữ đều ga và ôm cua chắc tay để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Hiện tại, chủ đề về lối đi xuống hầm để xe của Hanoi Centre vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dân tình.