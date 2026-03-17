Động thái MỚI NHẤT của CEO dự án Nuôi Em - Hoàng Hoa Trung

17-03-2026 - 20:53 PM | Sống

Nhà sáng lập dự án “Nuôi em” vừa có động thái mới khi khóa trang Facebook cá nhân.

Thời gian qua, dự án thiện nguyện “Nuôi em” do Hoàng Hoa Trung khởi xướng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng hội khi xuất hiện các tranh luận liên quan đến tính minh bạch trong quá trình vận hành quản nguồn tiền tài trợ. Những ý kiến trái chiều kéo dài trong nhiều ngày đã khiến luận chia thành nhiều luồng quan điểm khác nhau, trong khi phía dự án liên tục lên tiếng giải thích đưa ra một số động thái nhằm làm thông tin với các nhà hảo tâm.

Tranh cãi bắt đầu khi một số người tham gia chương trình phản ánh việc dữ liệu đóng góp hiển thị trên hệ thống chưa thật sự ràng. Trong đó, trường hợp một em nhỏ được cho nhiều người cùng đăng nhận nuôi trong cùng thời điểm, làm dấy lên nghi vấn về việc cập nhật thông tin không đồng bộ hoặc sai sót trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, việc dự án tiếp nhận tiền tài trợ thông qua tài khoản nhân của người điều hành cũng khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát giám sát tài chính.

Trước những tranh luận trên mạng hội liên quan đến tính minh bạch của dự án Nuôi Em, trên trang Facebook nhân, anh Hoàng Hoa Trung - người điều hành chương trình đã đăng tải một số hình ảnh chuyển khoản kèm xác nhận từ các trường địa phương nhằm làm việc sử dụng tiền tài trợ.

Theo nội dung được chia sẻ, trong cập nhật mới nhất, anh Hoàng Hoa Trung cho biết dự án đã thực hiện chuyển hơn 1 tỷ đồng trong đợt 1 của năm học 2025-2026 tới khoảng 20 điểm trường. Số tiền chuyển về từng nơi dao động từ hơn 10 triệu đến gần 160 triệu đồng, tùy theo số lượng học sinh nhu cầu thực tế.

Người điều hành dự án cho biết đây được xem bản công bố tài chính đầu tiên của chương trình trong năm học mới, nhằm minh chứng việc nguồn tiền tài trợ đã được phân bổ trực tiếp cho các trường phục vụ bữa ăn bán trú.

Tuy nhiên, sau khi các chứng từ được công khai, trên mạng hội tiếp tục xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng các tài liệu được đăng tải chủ yếu thể hiện từng giao dịch riêng lẻ, chưa phải báo cáo tài chính tổng hợp theo chuẩn kế toán, nên chưa đủ sở để giải tỏa toàn bộ nghi vấn. vậy, thay chấm dứt tranh cãi, việc công bố thông tin lần này lại khiến luận tiếp tục đặt thêm câu hỏi về cách vận hành mức độ minh bạch của chương trình.

Trang cá nhân của Hoàng Hoa Trung với hơn 96,3 nghìn người theo dõi bất ngờ không thể truy cập

Trong bối cảnh tranh luận chưa dấu hiệu hạ nhiệt, cộng đồng mạng tiếp tục chú ý khi tài khoản Facebook nhân của anh Hoàng Hoa Trung không còn hiển thị như trước. Nhiều ý kiến cho rằng đây thể động thái tạm khóa hoặc hạn chế truy cập trong thời điểm nhạy cảm, phía dự án chưa đưa ra thông báo chính thức.

Việc trang nhân không còn hoạt động càng khiến các cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, bởi đây vốn kênh chia sẻ thông tin chính của người sáng lập trong suốt thời gian qua.

 (Tổng hợp)

Theo Phương Anh

Đời sống pháp luật

3 kiểu người không nên mời đi ăn hay đến chơi nhà, dù mối quan hệ thân thiết đến đâu

Câu chuyện nữ sinh 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard, có bố là tài xế xe tải gây tranh luận: Phía trường đại học nói gì?

Bức ảnh của cụ ông ngư dân Hội An đánh bại 14.500 tác phẩm quốc tế

Meta triển khai loạt công cụ chống lừa đảo mới

Nhóm nghiên cứu của 1 ĐH vừa nhận tài trợ gần 420 tỷ đồng để phát triển loại thuốc "đại diện cho một biên giới mới của y học"

Công an thông tin vụ diều sáo uy hiếp an toàn chuyến bay đến Cát Bi

