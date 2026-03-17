6 loại cốc tuyệt đối KHÔNG nên đựng nước nóng: Uống “nước ấm cho khỏe” nhưng coi chừng biến thành… uống độc mỗi ngày

“Uống nhiều nước ấm cho tốt”, lời khuyên quen thuộc này gần như ai cũng từng nghe. Nhưng có một sự thật ít người để ý là không phải chiếc cốc nào cũng phù hợp để đựng nước nóng. Chọn sai loại, bạn có thể vô tình biến ly nước mỗi ngày thành nguồn đưa chất độc vào cơ thể.

Dưới đây là 6 loại cốc cần đặc biệt cẩn trọng.

1. Cốc tráng men bị bong lớp phủ

Loại cốc này có lớp men bên ngoài. Khi bị sứt mẻ, phần kim loại bên trong lộ ra và có thể bị oxy hóa, gỉ sét theo thời gian.

Khi đổ nước nóng vào, nguy cơ kim loại nặng hòa tan vào nước sẽ tăng lên. Nếu sử dụng lâu dài, các chất này có thể tích tụ trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thần kinh hệ miễn dịch.

2. Cốc thủy tinh chứa chì

Một số loại thủy tinh để tăng độ sáng và độ trong có thể chứa chì. Nếu sử dụng lâu dài, chì có thể gây đau đầu, buồn nôn, tăng nồng độ chì trong máu, ảnh hưởng đến thần kinh, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em.

Cách nhận biết nhanh là cốc nặng hơn bình thường; ánh sáng khúc xạ lấp lánh hơn và khi gõ có âm trầm.

3. Cốc thủy tinh màu

Những chiếc cốc nhiều màu sắc bắt mắt thường được phủ màu bằng sơn, mạ hoặc hóa chất. Vấn đề là các lớp này có thể chứa kim loại nặng hóa chất độc, khi gặp nhiệt độ cao, chúng có thể bong tróc hoặc thôi nhiễm vào nước, gây hại cho gan, thận và hệ thần kinh.

Lời khuyên cho bạn là nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn như GB4806.5 hoặc QB/T4162.

4. Cốc nhựa PC

Đây là loại nhựa phổ biến nhưng không phù hợp với nước nóng.

Khi gặp nhiệt độ cao, nhựa PC có thể giải phóng bisphenol A (BPA), một chất gây rối loạn nội tiết. Nếu tích tụ lâu dài, BPA có thể ảnh hưởng nội tiết, tác động đến miễn dịch và thần kinh, đồng thời làm tăng nguy cơ bệnh mạn tính.

Do đó, bạn nên chọn nhựa số 5 (PP) có thể chịu nhiệt tới khoảng 120 độ C, phù hợp đựng nước nóng.

5. Cốc inox kém chất lượng

Không phải inox nào cũng an toàn.

Các loại cốc inox giá rẻ, không rõ nguồn gốc có thể chứa kim loại như crôm, mangan dễ bị thôi nhiễm khi gặp nước nóng. Theo thời gian, các kim loại này có thể tích tụ trong cơ thể.

Khi chọn mua, bạn nên tránh inox 201 (dễ bị ăn mòn) mà hãy ưu tiên inox 304 hoặc 316 vì bền và an toàn hơn.

6. Cốc sứ vé màu trên men

Cốc sứ thường an toàn, nhưng loại có họa tiết nổi trên bề mặt lại tiềm ẩn rủi ro. Vì lớp màu nằm bên ngoài men, nếu chất lượng kém, có thể chứa kim loại nặng. Khi gặp nước nóng, các chất này dễ bị giải phóng.

Cách phân biệt là bạn hãy nhìn dưới ánh sáng, lớp men tốt sẽ bóng và đồng đều sờ bề mặt; loại an toàn trơn mịn, không gồ cào nhẹ, loại kém có thể bong màu.

Uống nước đúng cách, bắt đầu từ chiếc cốc

Một chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn là không phải cứ uống nước là tốt, mà phải uống đúng cách, dùng đúng dụng cụ.

Nếu không chắc chiếc cốc của mình có an toàn hay không, tốt nhất hãy:

- Chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

- Ưu tiên vật liệu an toàn như thủy tinh không chì, inox 304, sứ chất lượng cao.

Nguồn và ảnh: QQ