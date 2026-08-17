Trung Minh báo lỗ bán niên 2026

Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh (Trung Minh) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình tài chính cho kỳ báo cáo bán niên năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026).

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu ở mức gần 1.483 tỷ đồng; giảm nhẹ 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì ở mức 1.536 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối kỳ báo cáo hơn 53 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2026, Trung Minh báo lỗ ròng gần 39 triệu đồng, tuy nhiên, con số này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 585 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 5.109 tỷ đồng, tăng 623 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Minh ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng hơn 51 tỷ đồng, nợ phải trả khác hơn 2.083 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 2.974 tỷ đồng, đến từ các lô TMCCH2328001, TMCCH2328002, TMCCH2328003, TMCCH2328004, TMCCH2328005, ТMCCH2429429001 và ТMCCH2429429002.

Theo báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2026, Trung Minh đã thanh toán hơn 196 tỷ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu kể trên. Tổng giá trị phát hành của 7 lô này ở mức 3.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Trung Minh A. Ảnh: CĐT

Về Trung Minh, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 21/02/2020; trụ sở tại xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

Trung Minh là công ty triển khai dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại là Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio) có tổng mức đầu tư khoảng 1.126 tỷ đồng tại phường Trung Minh, TP.Hòa Bình (cũ).

Sau khi được chấp thuận làm nhà đầu tư, tháng 2/2020, liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Việt Nam (VFI Group) và Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới đã lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh với số vốn điều lệ 186 tỷ đồng, trong đó VFI Group góp 40% và CTCP Thương mại Ngôi Nhà mới góp 60%.

Đáng chú ý, cả 2 doanh nghiệp này đều là pháp nhân có nhiều liên hệ với doanh nhân Lê Văn Vọng - nhà sáng lập tập đoàn Lã Vọng.

Trong số 2 doanh nghiệp trong liên doanh, Ngôi Nhà Mới được thành lập từ tháng 11/2003, với quy mô vốn điều lệ ban đầu là 320 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Vọng đóng vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và cũng từng là người nắm giữ lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp này (99,877%).

Tháng 3/2018, sau khi thoái vốn khỏi Ngôi Nhà Mới, doanh nhân Lê Văn Vọng đã thành lập VFI Group với quy mô vốn điều lệ là 500 tỷ đồng; trong đó, tỷ lệ sở hữu của doanh nhân Lê Văn Vọng tới 99,996% vốn điều lệ.

Nhà sáng lập Tập đoàn Lã Vọng còn từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của VFI Group.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 5/2020, bà Đặng Thị Thanh Hường là Tổng Giám đốc VFI Group còn ông Lê Văn Vọng vẫn là Chủ tịch HĐQT.

Tháng 8/2020, vốn điều lệ doanh nghiệp được điều chỉnh từ mức 1.500 tỷ đồng xuống còn 600 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 6/2025, vốn điều lệ của VFI Group ở mức 1.450 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Hiện, ông Bùi Thế Vinh (SN 1980) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.