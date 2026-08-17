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Vì sao khách sạn hạng sang đều có điện thoại trong phòng vệ sinh?

| | Bất động sản

Dù điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc với mọi người, nhiều khách sạn 4-5 sao hiện nay vẫn duy trì việc đặt điện thoại cố định trong phòng tắm. Điều này khiến không ít du khách cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, phía sau chi tiết tưởng chừng lỗi thời này lại là những lý do rất thiết thực liên quan đến sự an toàn và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp.

Vào những năm 1980-1990, khi điện thoại di động chưa phổ biến, thiết bị gắn tường trong phòng tắm được xem là một trong những điểm nhấn của các khách sạn hạng sang. Việc có thể nhận hoặc thực hiện cuộc gọi ngay cả khi đang thư giãn là một tiện ích hiện đại, thể hiện sự đầu tư và chăm chút đến từng chi tiết của cơ sở lưu trú.

Ngày nay, dù du khách đã có thể dễ dàng liên lạc bằng thiết bị cá nhân, nhiều khách sạn cao cấp vẫn quyết định giữ lại tiện ích này. Theo các chuyên gia trong ngành, nguyên nhân quan trọng nhất không còn nhằm mục đích liên lạc thông thường, mà là để đảm bảo an toàn cho khách.

Thực tế, phòng tắm luôn được đánh giá là khu vực dễ xảy ra rủi ro nhất trong phòng khách sạn do đặc thù nền trơn trượt, dễ dẫn đến té ngã hoặc các sự cố sức khỏe bất ngờ. Trong những tình huống cần trợ giúp khẩn cấp, một chiếc điện thoại cố định ở vị trí dễ thấy sẽ giúp khách lưu trú nhanh chóng kết nối với lễ tân, thay vì phải vất vả tìm kiếm điện thoại cá nhân.

Bên cạnh yếu tố an toàn, chi tiết này còn góp phần mang lại trải nghiệm dịch vụ xuyên suốt. Nhiều khách sạn 5 sao hiện phục vụ, hỗ trợ khách hàng 24/24. Khi cần bổ sung khăn tắm, đồ dùng cá nhân hay có bất kỳ yêu cầu nào khác, khách có thể gọi trực tiếp cho nhân viên mà không cần rời khỏi phòng tắm. Sự thuận tiện này đặc biệt phát huy tác dụng tại những phòng nghỉ hoặc khu nghỉ dưỡng có diện tích lớn.

Trong ngành quản lý khách sạn, sự hài lòng của khách hàng thường được bồi đắp từ những chi tiết nhỏ nhất. Việc trang bị điện thoại trong phòng tắm không phải là một thiết kế đi lùi so với thời đại, mà là sự chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống. Qua đó, các cơ sở lưu trú cao cấp muốn khẳng định triết lý phục vụ tận tâm, luôn đặt sự an toàn và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

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