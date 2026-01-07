Trung Nam báo tin vui

Tại buổi chia sẻ, lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh, để chuẩn bị cho những dự án sắp tới, thời gian vừa qua Trungnam Group đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư dự án mới nhằm tối ưu lợi thế và kinh nghiệm của mình.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới để mở rộng mảng kinh doanh chủ lực của mình trong đó các dự án điện gió, điện mặt trời, LNG, cũng như tiếp tục lĩnh vực nền tảng Hạ tầng với các dự án cao tốc, cầu tại các địa phương trên cả nước.

Các tín hiệu tích cực về tài chính

Theo thông tin được đưa ra tại sự kiện, tính đến tháng 12/2025, giá trị doanh thu của tập đoàn đạt 13.686 tỷ đồng. Tổng doanh thu từ các nhà máy điện tăng hơn 10% so với năm 2024; đạt giá trị 6.000 tỷ đồng trong năm 2025. Kế hoạch năm 2026 dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng quanh mức 10% nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi; nhu cầu huy động năng lượng xanh của Chính phủ tăng cao, giúp cải thiện đáng kể việc cắt giảm sản lượng và hệ thống đã vận hành ổn định sau giai đoạn chạy đà, giảm thiểu sự cố kỹ thuật và tối ưu hóa thời gian phát điện hữu dụng nhờ đội ngũ vận hành ngày càng dày dạn kinh nghiệm.

Thanh khoản năm 2025 cũng đã được cải thiện rõ rệt với các gói trái phiếu tại các nhà máy điện đã thanh toán gốc và lãi đúng hạn, qua đó duy trì được cam kết với trái chủ về việc sử dụng dòng tiền hiệu quả trong năm 2026.

Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, Trung Nam đã được những kết quả nhất định trong việc đàm phán về việc sử dụng trái phiếu, từ đó, nhận được sự đồng thuận và chia sẻ lớn từ các trái chủ. Các cuộc họp trái chủ đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho sự ổn định tài chính của tập đoàn.

Cụ thể, đối với gói trái phiếu của Nhà máy điện Thuận Nam, trái chủ chính là MB Bank (82% giá trị) đã đồng ý và hoàn tất việc cơ cấu trong tháng 6/2025. Lịch thanh toán các lô trái phiếu đã được điều chỉnh để phù hợp với dòng tiền thực tế của dự án, giúp giảm áp lực tài chính trong những năm đầu vận hành và tương thích với tiến độ thanh toán từ EVN.

Tương tự, tại gói trái phiếu của Nhà máy điện Đắk Lắk, trái chủ chính là Vietcombank (VCB - nắm giữ 75% giá trị) cũng đã thông qua phương án cơ cấu vào tháng 12/2025. Nghĩa vụ thanh toán định kỳ hàng năm được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc thù doanh thu mang tính chu kỳ và mùa vụ của dự án điện gió.

Đẩy mạnh tái cấu trúc và tổ chức hoạt động tài sản, tài chính﻿

Trung Nam cũng cho biết, doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội ngay khi có thể để tái cấu trúc - vượt qua khó khăn, các biện pháp tái cấu trúc tài chính đang được triển khai đúng tiến độ, nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực từ các tổ chức tín dụng. Nhiều tổ chức ngân hàng đã có lời chào triển khai phương án tái cấu trúc này.

Hầu hết ngân hàng đều đánh giá và ủng hộ phương án tái cấu trúc tài chính với tổng giá trị cấu trúc tại các nhà máy điện trên 10.000 tỷ đồng. Tiến độ triển khai đang được diễn ra trên các dự án và đã hoàn thành xong tái cấu trúc tại một số dự án trọng điểm.

Hiện tại, Trung Nam cho biết đã thực hiện xếp hạng và sắp xếp lại các khoản nợ hiện hữu, đồng thời bố trí nguồn vốn phù hợp cho các dự án mới.

Đối với nguồn vốn triển khai cho giai đoạn 2026 – 2030:

Mảng năng lượng tái tạo theo QH8 điều chỉnh, với tổng mức đầu tư: 165.000 tỷ đồng (trên 6 tỷ USD).

Nhà máy điện khí LNG Cà Ná, với tổng mức đầu tư 57.000 tỷ (trên 2 tỷ USD).

Bên cạnh nguồn vốn tự có, Trung Nam đã đã làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để huy động nguồn vốn thực hiện; đồng thời đã làm việc với các đối tác chiến lược hàng đầu thế giới: các Nhà tư vấn (UL, Tractebel, DNV), các Tổng Thầu (PowerChina, China Energy), các Nhà cung ứng và dịch vụ vận hành (Enercon, Siemens Gamesa, Mingyang, Sunggrow, Envision).

Các khoản thanh toán với EVN cũng đã có cải thiện, trong khi những vướng mắc liên quan đến cơ chế CCA đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ ngay trong năm 2025.

Tái khởi động các dự án năng lượng - tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng

Với nền tảng kinh doanh hiện có và mục tiêu phát triển kiên định, tập trung vào thế mạnh, kế hoạch đầu tư năm 2026 dự kiến tiếp tục tăng quanh mức 10%. Trung Nam sẽ tái khởi động mạnh mẽ các dự án năng lượng trong năm 2026. Các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời, LNG đang được tiến hành nghiên cứu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền tại các địa phương.

Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng trọng điểm, song song với việc tham gia các gói thầu lớn, phù hợp với định hướng tăng tỷ trọng đầu tư công lên khoảng 10% GDP theo chiến lược phát triển quốc gia.

Các gói hạ tầng đang thực hiện có thể kể đến: Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 - Tp. HCM); Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; Cao tốc Khánh Hòa – Ban Mê Thuột; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Rạch Xuyên Tâm gói XL01 Km0+000 đến Km2+512 đoạn từ Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn (Tp. HCM);

Trong năm 2026, các dự án hạ tầng dự kiến sẽ tham gia bao gồm Tuyến đường vành đai 2 – Hải Phòng; Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết (đang nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền) – tỉnh Lâm Đồng.