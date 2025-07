Trung Nguyên Legend phát triển hệ thống giáo dục quốc tế tại Thành phố cà phê

Lễ ký kết được tổ chức tại Bảo tàng Thế giới Cà phê với sự hiện diện của lãnh đạo chính quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đại diện hệ thống trường Xanh Tuệ Đức, hệ thống trường INschool thuộc Tổ chức Giáo dục Interlink Education, các cơ quan truyền thông, đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng đông đảo cư dân Thành phố cà phê và các khách hàng, nhà đầu tư. Sự kiện tiếp tục khẳng định sự cam kết của chủ đầu tư Trung Nguyên trong việc phát triển hệ tiện ích đẳng cấp, mang giá trị toàn diện về thể chất, tinh thần, tri thức,… cho cư dân, cộng đồng, góp phần tạo dựng một khu đô thị thịnh vượng.

Thành phố cà phê chính thức triển khai hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế

Thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Thành phố cà phê được xây dựng hướng đến tạo dựng một khu đô thị đẳng cấp, đem đến sự giàu có và thịnh vượng cho cộng đồng cư dân. Nơi đây đã và đang hình thành những không gian sống giàu giá trị, tích hợp hệ tiện ích đẳng cấp, đề cao những giá trị về văn hóa, tri thức cho cộng đồng cư dân.

Cùng với thiết kế mỗi ngôi nhà có một thư viện nhằm khuyến khích việc đọc sách, tinh thần tự học, tự rèn luyện, và những công trình biểu tượng như Bảo tàng Thế giới Cà phê, Thư viện Ánh Sáng chứa đựng kho tàng tri thức nhân loại giúp nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn cho các thế hệ, Trung Nguyên Legend đã quy hoạch vị trí trung tâm đắc địa nhất khu đô thị Thành phố cà phê để phát triển tiện ích giáo dục.

Chương trình "Hành Trình Từ Trái Tim" của Trung Nguyên Legend triển khai hơn 10 năm qua, đã trao tặng hàng triệu cuốn sách quý, khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn luyện, trau dồi tri thức cho các thế hệ thanh niên, học sinh – một hoạt động của Hành trình tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Với tầm nhìn đó và xem giáo dục là gốc rễ của sự hưng thịnh, hạnh phúc của mỗi gia đình và rộng hơn là cả quốc gia, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tìm kiếm và có sự gặp gỡ, tương đồng về hệ giá trị với hai đối tác giáo dục uy tín hàng đầu là hệ thống trường INschool thuộc Tổ chức Giáo dục Interlink Education và hệ thống trường Xanh Tuệ Đức. Theo đó, Trung Nguyên sẽ cùng hai đối tác triển khai hệ thống trường mầm non INschool và trường tiểu học Xanh Tuệ Đức theo tiêu chuẩn quốc tế tại Thành phố cà phê. Đặc biệt, với mong muốn đem đến sự phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc và tinh thần cho thế hệ trẻ, cùng các chương trình học tập đa ngôn ngữ và phương pháp giáo dục tiên tiến nhất, hệ thống trường mầm non INschool và trường tiểu học Xanh Tuệ Đức tại Thành phố cà phê đều sở hữu một không gian Thư viện Ánh Sáng được trang bị các cuốn sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.

Tham dự Lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển giáo dục tại Thành phố cà phê, ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đại diện chính quyền địa phương chia sẻ: "Tại tỉnh Đắk Lắk, việc tập đoàn Trung Nguyên - một doanh nghiệp lớn quan tâm đầu tư cho giáo dục, khi hợp tác cùng các đối tác giáo dục uy tín sẽ mang lại kết quả tích cực, đem đến cơ sở vật chất tốt, tạo điều kiện cho con em cư dân và học sinh địa phương tiếp cận với kiến thức, kỹ năng đa dạng để phát triển".

Hướng đến nuôi dưỡng thế hệ trẻ hạnh phúc, tự tin hội nhập toàn cầu, tại lễ ký kết, Thầy S. Adam - Giám đốc Đào tạo Hệ thống trường INschool phát biểu: "Thành phố cà phê không chỉ là một khu đô thị đẳng cấp, mà còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị sống hạnh phúc, nhân văn – điều mà giáo dục hiện đại rất cần. INschool tin tưởng rằng, trường mầm non INschool sẽ trở thành một ngôi trường hạnh phúc, nơi trẻ em Tây Nguyên được nuôi dưỡng tri thức và tâm hồn, lớn lên cùng thiên nhiên và văn hóa bản địa".

Trung Nguyên Legend ký kết hợp tác chiến lược triển khai trường mầm non và tiểu học chuẩn quốc tế tại khu đô thị Thành phố cà phê.

Trong khi đó, với tầm nhìn xây dựng những Ngôi trường hạnh phúc, ông Nguyễn Thanh Minh – Quản lý Hệ thống trường Xanh Tuệ Đức chia sẻ: "Chúng tôi cảm nhận được ở Trung Nguyên Legend một tầm nhìn rất đặc biệt khi coi giáo dục là nền tảng kiến tạo con người và cộng đồng. Thành phố cà phê không chỉ là nơi ở, mà là một mô hình sống xanh, văn minh, nơi giá trị đạo đức và tri thức được đề cao giúp phát triển toàn diện về Thân – Tâm - Trí. Đó cũng chính là nơi Xanh Tuệ Đức mong muốn gieo những hạt giống tốt đẹp đầu tiên tại Tây Nguyên".

Dự kiến, trường mầm non INschool và trường tiểu học Xanh Tuệ Đức tại khu đô thị Thành phố cà phê sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2025 và triển khai tuyển sinh niên khóa đầu tiên trong năm học 2026 – 2027, chào đón các cư dân nhí Thành phố cà phê và các thế hệ học sinh tại tỉnh Đắk Lắk.

Thành phố cà phê - Khu đô thị giàu bản sắc, thịnh vượng

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thành phố cà phê là khu đô thị tiên phong tại Việt Nam phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi cà phê với tầm nhìn trở thành "Thành phố mẫu mực – Cộng đồng thịnh vượng". Đến nay, khu đô thị Thành phố cà phê đã và đang trở thành một hệ sinh thái sống tràn đầy năng lượng, thừa hưởng mạch nguồn thịnh vượng và sức sống đại ngàn, đem lại sự giàu có toàn diện cả về thể chất – tinh thần cho cư dân và cộng đồng.

Thừa hưởng mạch nguồn bản sắc thịnh vượng và sức sống sôi động của Buôn Ma Thuột, khu đô thị Thành phố Cà phê đem lại sự giàu có toàn diện cả về thể chất – tinh thần cho các thế hệ cư dân và cộng đồng.

Được quy hoạch bài bản, đồng bộ với mật độ xây dựng chỉ 27%, và hơn 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, Thành phố cà phê mang đến không gian sống xanh, an lành, giàu bản sắc. Từ thiết kế kiến trúc tổng thể cân bằng, hài hòa với môi trường thiên nhiên đại ngàn, đến các công trình biểu tượng, các không gian, tên gọi những tuyến đường nội khu đều mang dấu ấn cà phê và tinh thần văn hóa bản địa, tạo nên giá trị riêng của khu đô thị Thành phố cà phê.

Nổi bật trong đó, Bảo tàng Thế giới Cà phê là một công trình biểu tượng, nơi lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa cà phê toàn cầu qua hơn 1.000 hiện vật trưng bày, các chương trình triển lãm – thưởng lãm – trình diễn văn hóa cà phê, và là một kiệt tác kiến trúc bản địa độc đáo, được hãng thông tấn AP (Hoa Kỳ) mô tả là "Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất!". Bên cạnh đó, Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique đẳng cấp 5 sao đang được hoàn thiện được lấy cảm hứng từ hình thái kiến trúc kết hợp văn hóa cà phê và văn hóa bản địa. Khi The Coffee Boutique được khai thác vận hành vào năm 2027, khu đô thị Thành phố cà phê sẽ là điểm đến, nơi tổ chức các hội nghị, sự kiện mang tầm vóc quốc tế.

Bảo tàng Thế giới Cà phê hội tụ tinh hoa văn hóa - tri thức nhân loại, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục bổ ích góp phần nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn cho các thế hệ con trẻ, cư dân và cộng đồng.

Cùng môi trường sống giàu bản sắc, khu đô thị Thành phố cà phê quy hoạch xây dựng một hệ thống tiện ích đẳng cấp, hướng đến tạo dựng một lối sống giàu có và hạnh phúc trọn vẹn Thân – Tâm – Trí. Từ năm 2023, nơi đây đã đón những cư dân đầu tiên vào sinh sống, từng bước hình thành một cộng đồng theo đuổi lối sống thịnh vượng.

Mỗi căn nhà tại Thành phố cà phê đều được chú trọng thiết kế không gian chuẩn mực. Từ nhà phố Tesla đến shophouse Cantata đều có diện tích lớn, nhiều không gian để học tập, đọc sách, làm việc, nghỉ ngơi và đảm bảo sự thông thoáng, tối ưu đón ánh sáng, không khí tự nhiên trong lành của đất trời. Sự linh hoạt và tiện nghi này phù hợp cho các gia đình đa thế hệ, cũng như các gia đình trẻ đang tìm kiếm một tổ ấm an cư, vừa đảm bảo sự thịnh vượng dài lâu.

Đồng thời, với hệ sinh thái tiện ích đặc quyền được đầu tư đồng bộ, tiện nghi và đẳng cấp, như: khu cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, vườn Zen, tổ hợp Gym – Yoga – Bắn cung,… Thành phố cà phê tạo dựng lối sống giàu có và khỏe mạnh toàn diện về thể chất và tinh thần. Tại đây, cư dân có thể thong thả dạo bộ trong công viên, vườn Zen, hòa mình vào nhịp sống yên bình của thiên nhiên, hay thực hành thiền, yoga, luyện tập bắn cung, cưỡi ngựa, spa… để thư giãn, nâng cao sức khỏe.

Các thế hệ cư dân tận hưởng cuộc sống an lành, thịnh vượng và hạnh phúc mỗi ngày tại khu đô thị Thành phố cà phê.

Đặc biệt, với kế hoạch phát triển hệ thống trường mầm non INschool và trường tiểu học Xanh Tuệ Đức để đưa vào vận hành trong thời gian tới, Thành phố cà phê sẽ mang đến môi trường giáo dục hiện đại, vừa nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, cư dân khu đô thị, vừa góp phần nuôi dưỡng và phát huy trí tuệ – thể chất – cảm xúc cho con trẻ - mạch nguồn thịnh vượng của mỗi gia đình. Cảm nhận về điều này, anh Tuấn - cư dân căn hộ Tesla 3-03 tại khu đô thị Thành phố cà phê chia sẻ: "Là một phụ huynh có con nhỏ, tôi luôn mong muốn con được học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, an toàn và hiện đại. Nay được biết sắp có trường mầm non và tiểu học tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khu đô thị, tôi rất vui và tin tưởng vào định hướng phát triển của Thành phố cà phê, nơi các gia đình và con cái được an tâm sinh sống, học tập và lập nghiệp lâu dài…"

Hội tụ những giá trị khác biệt, đặc biệt về văn hóa, thiên nhiên và hệ tiện ích giàu giá trị, Thành phố cà phê đang trở thành "khu đô thị kiến tạo lối sống" như hãng thông tấn quốc tế Warner Bros. Discovery ca ngợi, đem đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững toàn diện cho cư dân và cộng đồng.