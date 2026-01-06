Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nhật Bản

06-01-2026 - 19:57 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng (vừa dân sự vừa quân sự) tới các khách hàng liên quan tới quân đội Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: JIJI)

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/1, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng với việc xuất khẩu các mặt hàng “lưỡng dụng” cho các khách hàng liên quan đến quân đội Nhật Bản, cho các mục đích quân sự, hoặc bất kỳ bên sử dụng nào khác có thể “góp phần tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản”.

Dù các mặt hàng “lưỡng dụng” không phải là vũ khí vì thường được thiết kế chủ yếu cho mục đích dân sự, nhưng chúng có thể đóng góp đáng kể vào việc phát triển hoặc chế tạo vũ khí và các hệ thống quân sự.

Máy bay không người lái (drone) và đất hiếm đều là sản phẩm lưỡng dụng, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các tổ chức và cá nhân chuyển giao hoặc cung ứng những mặt hàng này cho Nhật Bản trái với các quy định mới sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cơn thịnh nộ của Bắc Kinh bùng lên từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu hôm 7/11/2025 rằng một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) có thể kích hoạt phản ứng từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, cùng với “các quốc gia và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới”, Bắc Kinh sẽ “không bao giờ cho phép các thế lực cánh hữu của Nhật Bản đảo ngược bánh xe lịch sử” hay “để chủ nghĩa quân phiệt quay trở lại”.

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giấc mơ dầu mỏ Venezuela của ông Trump đối mặt với thực tế phũ phàng trị giá 100 tỷ USD

Giấc mơ dầu mỏ Venezuela của ông Trump đối mặt với thực tế phũ phàng trị giá 100 tỷ USD Nổi bật

Phát hiện dưới cánh rừng ‘kho báu’ cực quý hiếm tưởng chỉ có trên mặt trăng, giá 525 tỷ đồng 1 kg, là vật liệu then chốt của tương lai

Phát hiện dưới cánh rừng ‘kho báu’ cực quý hiếm tưởng chỉ có trên mặt trăng, giá 525 tỷ đồng 1 kg, là vật liệu then chốt của tương lai Nổi bật

Bầu trời rực hồng trong bão tuyết, đây là "tiên cảnh" gì?

Bầu trời rực hồng trong bão tuyết, đây là "tiên cảnh" gì?

19:36 , 06/01/2026
Campuchia 'bán thô vẫn giàu', doanh thu 1,5 tỷ USD: Việt Nam là điểm đến số 1

Campuchia 'bán thô vẫn giàu', doanh thu 1,5 tỷ USD: Việt Nam là điểm đến số 1

19:14 , 06/01/2026
Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới

Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới

18:49 , 06/01/2026
Ngày này đã tới rồi sao: Khung cảnh người Nhật dùng chong chóng tre bay đi làm đi học gây bão

Ngày này đã tới rồi sao: Khung cảnh người Nhật dùng chong chóng tre bay đi làm đi học gây bão

17:40 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên