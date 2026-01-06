Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: JIJI)

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/1, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng với việc xuất khẩu các mặt hàng “lưỡng dụng” cho các khách hàng liên quan đến quân đội Nhật Bản, cho các mục đích quân sự, hoặc bất kỳ bên sử dụng nào khác có thể “góp phần tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản”.

Dù các mặt hàng “lưỡng dụng” không phải là vũ khí vì thường được thiết kế chủ yếu cho mục đích dân sự, nhưng chúng có thể đóng góp đáng kể vào việc phát triển hoặc chế tạo vũ khí và các hệ thống quân sự.

Máy bay không người lái (drone) và đất hiếm đều là sản phẩm lưỡng dụng, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực quốc phòng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các tổ chức và cá nhân chuyển giao hoặc cung ứng những mặt hàng này cho Nhật Bản trái với các quy định mới sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cơn thịnh nộ của Bắc Kinh bùng lên từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu hôm 7/11/2025 rằng một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan (Trung Quốc) có thể kích hoạt phản ứng từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, cùng với “các quốc gia và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới”, Bắc Kinh sẽ “không bao giờ cho phép các thế lực cánh hữu của Nhật Bản đảo ngược bánh xe lịch sử” hay “để chủ nghĩa quân phiệt quay trở lại”.