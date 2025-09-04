Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'kho vàng' mới nổi của Việt Nam: bỏ túi hơn 700 triệu USD, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 7/2025 đạt hơn 138 triệu USD, tăng 31% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về hơn 741 triệu USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở mặt hàng thức ăn gia súc với hơn 323 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là quốc gia sản xuất thịt heo số 1 thế giới, đồng thời cũng là quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nguồn cung trong nước không ổn định nên quốc gia này liên lục phải nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với gần 96 triệu USD, tăng tới hơn 44% so với cùng kỳ năm 2024. Mỹ vươn lên đứng vị trí thứ 3 với kim ngạch đạt hơn 65 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2025, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, những năm qua, ngành chăn nuôi luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm của đất nước. Hiện nay, ngành chăn nuôi là sinh kế quan trọng của hơn 10 triệu hộ gia đình nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, một năm Việt Nam cần 32 - 33 triệu tấn thức ăn chăn nuôi các loại. Bên cạnh việc chi tiền (khoảng gần 3 tỷ USD) để nhập khẩu sản phẩm này, ngành hàng còn hướng đến xuất khẩu. Số nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng tăng trưởng mạnh cả về số lượng và công suất. Năm 2019, Việt Nam chỉ có 261 nhà máy với sản lượng sản xuất là 18,9 triệu tấn; đến năm 2023 có 294 nhà máy, sản lượng 20 triệu tấn. Trong đó doanh nghiêp FDI chiếm khoảng 60%, trong nước khoảng 40% về sản lượng sản xuất.

Theo VIRAC - một đơn vị nghiên cứu thị trường đánh giá thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, có thể kể đến những tên tuổi như Cargill Group (Mỹ), Haid (Trung Quốc), CP Group (Charoen Pokphand Group - Thái Lan), De Heus (Hà Lan), BRF (Brazil), Mavin (Pháp), Japfa (Singapore), CJ (Hàn Quốc)…

Theo đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng và đạt 24-25 triệu tấn vào năm 2025 và 30-32 triệu tấn vào năm 2030, đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu thức ăn chăn nuôi tinh trong nước.

Dân số thế giới ngày càng tăng đòi hỏi phải tăng đáng kể sản lượng lương thực để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Ngoài ra, khi thu nhập khả dụng của người tiêu dùng ở các nước đang phát triển tăng lên, nhu cầu về protein động vật như thịt, sữa và trứng cũng tăng theo. Sự thay đổi này trong cả tăng trưởng dân số và sở thích ăn uống trực tiếp chuyển thành nhu cầu cao hơn về thức ăn chăn nuôi. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.







