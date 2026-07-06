Trung Quốc công bố hình ảnh hiếm về công nghệ phóng UAV tương lai

Góc nhìn nghiêng của hệ thống phóng máy bay điện từ dạng module gắn trên xe tải của Trung Quốc.

Video do Viện Công nghệ Bắc Kinh (BIT) công bố cho thấy 3 xe tải sàn phẳng 8 bánh kết nối với nhau trên đường băng của một căn cứ không quân để tạo thành hệ thống EMALS dạng module.

Sau khi được nối với nhau bằng các khớp cơ khí, 3 phương tiện tạo thành một đường ray phóng liên tục, có thể đưa một UAV cánh cố định cất cánh chỉ trong vài giây.

Đoạn video cũng cho thấy hệ thống lái của tổ hợp này, cho phép ba xe tải cùng vào cua gắt trong khi vẫn duy trì kết nối hoàn chỉnh.

3 xe tải quân sự gắn hệ thống EMALS đang di chuyển theo đội hình hàng ngang.

Khác với các hệ thống EMALS truyền thống được lắp cố định trên tàu sân bay, bệ phóng dạng module mới có thể vận chuyển và lắp ráp tại nhiều địa điểm khác nhau, mở rộng đáng kể khả năng triển khai UAV.

"EMALS dạng container cho phép máy bay cất cánh từ các địa hình phức tạp và cả tàu nổi, qua đó nâng cao tính linh hoạt trong triển khai UAV", chuyên gia quân sự Trung Quốc Fu Qianshao cho biết.

Ông nhận định việc lắp ráp một máy phóng điện từ di động từ vài xe tải sẽ cho phép triển khai khả năng phóng UAV gần như ở bất kỳ đâu mà không cần đến một con đường tiêu chuẩn.

Góc nhìn ngang tập trung vào khung gầm, bánh xe và các điểm kết nối cơ khí của hệ thống EMALS gắn trên xe tải.

Theo South China Morning Post, hệ thống phóng này là một phần của dự án Bộ module vũ khí dạng container (Containerized Weapon Module Suite) do Viện Công nghệ Bắc Kinh chủ trì, với sự tham gia của hơn 70 tổ chức nghiên cứu.

Bài viết cũng cho thấy hệ thống EMALS dạng module cùng nhiều module container mới được đưa lên tàu chở hàng Zhong Da 79.

Theo thông tin được công bố, bộ module này còn gồm ít nhất 10 module khác phục vụ UAV trên hạm, phòng không, tác chiến chống hạm, chống ngầm và tấn công mục tiêu trên bộ.

Ngoài ra, hệ thống còn có các module dành cho radar trinh sát, phòng thủ tầm gần, tác chiến điện tử, tác chiến dưới nước, chỉ huy - điều khiển và bảo đảm hậu cần.