Trung Quốc ngừng mua đậu tương Mỹ, một ông trùm nông sản lập tức giảm thuế để ‘chào hàng’, đặt mục tiêu xuất khẩu 7 tỷ USD

Ảnh minh họa

Theo Reuters, người nông dân trồng đậu nành (đậu tương) tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn khi Trung Quốc – khách hàng lớn nhất trong suốt hai thập kỷ qua – chuyển hướng mua hàng sang Argentina.

Theo các thương nhân, Trung Quốc đã đặt mua hơn 2,6 triệu tấn đậu nành từ Argentina cho giao hàng trong tháng 11 và 12, tận dụng việc quốc gia Nam Mỹ tạm dừng áp thuế xuất khẩu 26%. Chính phủ Argentina cho biết lệnh tạm dừng thuế ngũ cốc sẽ kéo dài đến hết tháng 10 hoặc cho đến khi kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ USD.

Động thái này khiến đậu tương Argentina trở nên hấp dẫn hơn, trong khi đậu nành Mỹ chịu thuế nhập khẩu đắt đỏ và trở nên kém cạnh tranh. Tính đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa mua bất kỳ lô đậu nành nào từ vụ thu hoạch mùa thu của Mỹ.

So sánh lượng xuất khẩu đậu tương từ Mỹ sang Trung Quốc so với năm 2024. Theo Reuters

Chris Gould, một nông dân ở bang Illinois (Mỹ), cho biết tình thế hiện nay đang gây ra “đau đớn”. Ông nói: “Trung Quốc đã là khách hàng số một của chúng tôi trong 20 năm. Đối với vụ mùa 2025, họ không mua đậu nành Mỹ. Khi thị trường đó biến mất, giá cả trong nước chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”.

Trước áp lực ngày càng lớn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết hỗ trợ tài chính cho nông dân, sử dụng một phần doanh thu từ thuế quan để chi trả. Nông dân sẽ nhận được một khoản đáng kể, nhưng đó là cả một quá trình”. Tuy nhiên, nhiều nông dân như Gould cho rằng hỗ trợ tiền mặt chỉ là giải pháp tạm thời. “Chúng tôi cần chính phủ thúc đẩy thương mại toàn cầu, không phải là viết séc viện trợ ngắn hạn”, ông nhấn mạnh.

Trên thị trường, việc Argentina tạm dừng thuế xuất khẩu đã khiến giá đậu nành kỳ hạn tại Trung Quốc giảm. Johnny Xiang, sáng lập AgRadar Consulting tại Bắc Kinh, nhận định: “Giá giảm chủ yếu do Argentina bãi bỏ thuế xuất khẩu, giúp biên lợi nhuận nghiền của Trung Quốc hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, tác động này khó kéo dài vì chính sách chỉ áp dụng hơn một tháng và nguồn cung của Argentina có giới hạn”.

Trước đó, Reuters cho biết Trung Quốc đã gần hoàn tất mua cho lô hàng tháng 10 và đặt khoảng 15% nhu cầu tháng 11, tất cả đều từ Nam Mỹ. Trong khi đó, các năm trước, Bắc Kinh thường mua 12-13 triệu tấn đậu nành Mỹ cho lô hàng tháng 9-11.

Theo Wan Chengzhi, chuyên gia tại Capital Jingdu Futures, thị trường thời gian tới sẽ phụ thuộc vào lượng hàng thực tế Argentina bán được, tốc độ nhập khẩu của Trung Quốc, cũng như kết quả các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu đậu nành trong quý IV và đầu năm 2026.

Theo Reuters﻿