Lời hứa mở cửa muộn màng và quyết tâm tự chủ của Bắc Kinh

Sau chuyến công tác trở về từ Thâm Quyến, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một nhận định tưởng chừng là tin vui đối với Nvidia: "Trong hai hoặc ba năm nữa, nếu tôi còn sống, tôi sẽ nói, cứ tiếp tục đi. Giờ các bạn có thể bán Blackwell đi vì họ sẽ có sản phẩm khác tốt hơn."

Sau khi trở về từ Thâm Quyến, Tổng thống Donald Trump bắn tín hiệu mở cửa cho Nvidia bán chip Blackwell (Ảnh: NYT)

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng con tính này đã đi sau thực tế nhiều năm, bởi Trung Quốc đã âm thầm chuẩn bị cho một kịch bản hoàn toàn độc lập. Chia sẻ trên podcast Odd Lots, Kyle Chan, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc John L. Thornton thuộc Viện Brookings nhận định: "Trung Quốc dường như đã chuyển từ tư duy 'có lẽ chúng ta nên tự sản xuất chip' sang tâm thế 'chúng ta phải làm điều đó bằng mọi giá'."

Theo ông Chan, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington vô tình trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy nỗ lực tự lực cánh sinh của Bắc Kinh. Ngay cả khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm trong vài năm tới, dòng chảy nhu cầu này cũng không thể đảo ngược.

Thực tế trên thị trường cũng đã chứng minh điều đó, các doanh nghiệp Trung Quốc thậm chí không còn mặn mà xếp hàng mua những dòng chip mà Nvidia đang được phép xuất khẩu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tiết lộ với CNBC rằng việc tạm dừng các lô hàng chip H200 xuất phát từ sự sụt giảm đơn đặt hàng phía Trung Quốc khi nước này tự phát triển được giải pháp thay thế.

Từ Alibaba đến tham vọng tự chế tạo máy quang khắc EUV

Quyết tâm giảm phụ thuộc công nghệ Mỹ của Trung Quốc đang hiện hữu rõ nét ở cả hai đầu chuỗi giá trị: thiết kế chip AI và sản xuất thiết bị bán dẫn.

Ở mảng thiết kế, Alibaba đang tự xây dựng một hệ sinh thái phần cứng khép kín. Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III, CEO Eddie Wu tự hào công bố đơn vị bán dẫn nội bộ T-Head đã chính thức trình làng thế hệ chip AI mới mang tên Zhenwu V900, góp phần thúc đẩy doanh thu mảng điện toán đám mây AI của tập đoàn tăng lên 53%. Mỗi máy chủ của Alibaba vận hành bằng chip "cây nhà lá vườn" đồng nghĩa với một đơn hàng vĩnh viễn rơi khỏi tầm tay của Nvidia.

Alibaba đang tự xây dựng một hệ sinh thái phần cứng khép kín mà không phụ thuộc vào nước ngoài (Ảnh: Yahoo)

Ở thượng nguồn chuỗi cung ứng, Bắc Kinh đang chạy đua thâu tóm công nghệ chế tạo từ thiết bị khắc (etch) đến lắng đọng (deposition). Dù hiện tại Trung Quốc vẫn là khách hàng khổng lồ của các ông lớn thiết bị phương Tây, đóng góp 2,64 tỷ USD (tương đương 25% doanh thu quý) cho Applied Materials và chiếm 23% doanh số bán hệ thống của ASML trong quý III, nhưng tỷ trọng này đang có xu hướng thu hẹp dần so với mức 29% và 42% của cùng kỳ năm trước.

Kyle Chan gọi lệnh cấm xuất khẩu máy quang khắc siêu cực tím (EUV) của ASML là "một hồi chuông cảnh tỉnh lớn", đồng thời chỉ ra những đồn đoán về một nguyên mẫu máy EUV nội địa đang được ráo riết phát triển ngay tại Thâm Quyến.

Canh bạc "bằng mọi giá" của Bắc Kinh và trật tự bán dẫn không thể đảo ngược

Cuộc chuyển dịch sang chiến lược tự chủ bán dẫn "bằng mọi giá" của Trung Quốc cho thấy cuộc chiến chip toàn cầu đã bước tới điểm không thể quay đầu. Khi tự lực công nghệ được đặt lên ngang hàng với an ninh quốc gia, Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận chi phí khổng lồ và những bước đi chập chững ban đầu để xây dựng một hệ sinh thái khép kín, giảm tác động từ các biện pháp hạn chế bên ngoài.

Với quyết tâm này, thị trường tỷ dân không còn là "mỏ vàng" chờ ngày mở cửa trở lại cho các tập đoàn Mỹ như Nvidia, mà đang vươn lên thành một cực đối trọng độc lập. Dù lộ trình tự chủ từ thiết kế đến máy quang khắc EUV vẫn còn đối mặt với vô vàn rào cản kỹ thuật, nhưng một khi cỗ máy nội địa hóa của Trung Quốc đã vào guồng, cục diện chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu có thể thay đổi ngay cả khi các rào cản thương mại trong tương lai được dỡ bỏ.